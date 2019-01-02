李发联‧迎向2019，大家一起动 今早起得早，5时许起身，相约数位朋友到古楼渔村大桥，迎接2019年第一道曙光，在大桥上偶有数车辆经过，也看着曙光慢慢从东方出现，再化为七彩云霞，熙照天空。

享受工作，这样忙忙碌碌，2018年就过去了。

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昨晚是2018年最后一晚，虽没特意去倒数，但下午接到周村长的邀请，出席一场在高渊举办的聚餐会，与老朋友聚餐，为2018年划下句点。

今早起得早，5时许起身，相约数位朋友到古楼渔村大桥，迎接2019年第一道曙光，在大桥上偶有数车辆经过，也看着曙光慢慢从东方出现，再化为七彩云霞，熙照天空。

古楼是一个宁静的渔村，凌晨6时半，若遇大潮，船只出海会络绎不绝，但今早相信外海有些风浪，加上是初潮，海产不多，所以出海的船只较少。

我与两位朋友，一位是当地人，一位是来自新路的老同学，后者说从没站在大桥上欣赏日出，这次在特别的日子体验和见证第一道曙光的出现，也是人生乐事。

古楼大桥因高跨古楼与对面港之间，两岸视线，一览无遗，是许多摄影发烧友追日的地点。

政府或民间团体若能在每年的元旦清晨，办迎接新年曙光活动，相信可吸引更多外客与本地市民一起参与。

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以新希望、新动力、新祈愿为新的一年打拼，同时有外客莅访消费，无形中也带动当地商机，惠益地方民众。

每个人过生活，总要看到希望，才有目标、毅力走下去，回看个人、公司、团体、社会或国家，整体来说，近20年来，国家虽有进步，但却缓慢，尤其政治斗争多过拼经济，人民从期盼至失望，国家没动力，执政公家机构方向不清，贪污、滥权、浪费公款、人才外流、政治斗争、种族关系没更和谐密切，反而疏远。

社会问题如毒品泛滥、抢劫、掠夺、爆窃、骨痛热症、垃圾乱丢、山林滥砍、海洋河流受污染、物价高涨、薪水追不起通膨率等，也令民心思变，所以509大选，断送了国阵61年的江山。

希盟选前打着各种漂亮、洋洋洒洒的大选宣言，本无赢取江山的打算，却因前朝执政者失民心而获得执政良机。

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其实，希盟团队也不易为，领袖素能不一，政策推陈出新，执政7个月，大方向没看到，但扰民政策却让民妈声四起，白鞋黑鞋、废死、咖啡店禁烟令等搞到很乱。

股市无力、令吉节节败退、油棕没价、农渔民收入没增，打工仔能选择的工不多，薪水又不加，生活物品还悄悄起价，鸡蛋、鸡肉价翻涨，人民生活担子一样重，问问身边市民，生活压力减轻了吗？“没有”，住城市者，感觉负担更重了。

新政府可说执政刚7个月，但却不能一直拿来当籍口，反要拟出一个大方向，让民众建立信心、希望，跟着政府走，大家一起赚，一起快乐生活，活出荣誉、自豪感。

观光产业是最直接可带来人潮及商机的，政府动作要快一点，政策伸缩，配合旅游相关单位，不论是民企或政企，一起拼动，不要被动。

有流动才能带动，2019年大家一起动。