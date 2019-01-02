李馨君‧如何教育孩子防性侵？ 首先，和孩子讨论性安全知识，和孩子一起建立身体底线，让他们了解各部位的名称，包括哪些部位是最重要的、最隐私的，不能随意看和碰触，可以向孩子解说随意看和碰触他人最重要的、最隐私部位的行为是“不好”的行为。

李老师，

您好。我是两个孩子的妈，一男一女。孩子今年4岁和8岁。最近常常听闻孩子被性侵的新闻，觉得需要警惕。

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请问老师，4岁和8岁的孩子适合谈这样的课题吗？如何与4岁和8岁的孩子谈这样的课题呢？还是有甚么课程吗？

谢谢。

慧慧





慧慧，您好。谢谢您的问题。“如何教育孩子防性侵？”是一个很需要和孩子商讨的课题，只与孩子们探讨一次远远不够，只要有机会涉及这话题时，都可以和孩子们对话，把沟通持续下去。

有些父母担心“讲错”，但其实性教育“错误”比“缺失”更可怕。

首先，和孩子讨论性安全知识，和孩子一起建立身体底线，让他们了解各部位的名称，包括哪些部位是最重要的、最隐私的，不能随意看和碰触，可以向孩子解说随意看和碰触他人最重要的、最隐私部位的行为是“不好”的行为。

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让孩子们了解如果他对别人拉他的手，亲他的脸，摸他的头，或任何感到不舒服的抚摸或接触时，他都可以说“不”，然后想办法走开。

接下来，教导孩子如何面对威胁和秘密，向孩子强调，当面对坏人时可以说谎，不要相信坏人的话，父母和警方一定会保护他，将坏人抓起来。

解释让孩子了解，好的秘密孩子自己可以选择保密，但对自己有伤害的秘密必须和父母商量，父母是不会生气的，反而会很希望了解真相。

在市场上有一些性教育课程，如何您对我的课程有兴趣，欢迎您浏览我的脸书。

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在2017年，全球约有1500万女童曾被性侵，被侵犯的孩子平均9岁，而且性侵案件多发于熟人，所以和孩子谈性教育，越早越好。

对于比较小一点的孩子，可以通过绘本和故事书教育，大一点的孩子，可以运用对话模式。

若是面对青少年，还需要探讨“喜欢“和”“爱”的差别，以及如何真正有责任感的去爱。

和孩子谈性，保护您的孩子，今天就开始吧！

（作者为情绪和关系专家，认证心理治疗师及大脑反馈训练师）

详情联络李馨君心理辅导师：热线号码：012-4982192脸书：https://www.facebook.com/SEED.Lifeskills/

小启：李馨君网上开讲亲子教育《您有问题，我有答案》系列开始了，想要了解更多情况如何教育孩子防性侵，请点击https://youtu.be/oJiln6SgUwk，或在Youtube搜索《您有问题，我有答案》。