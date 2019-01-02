2019年亚洲杯巡礼（一） 2019年亚洲杯足球赛即将于1月5日揭开帷幕，这届赛会首度以24队形式办赛，小组赛也增至6组，16队将从中晋级下一圈赛事，当中谁将脱颖而出？

在进攻核心“海湾梅西”奥马尔重伤缺赛下，2015年亚洲杯金靴马布侯特（白衣）的发挥对欲在自家主场主办的亚洲杯逞威的阿联酋来说将是无比重要。

（阿布扎比2日讯）2019年亚洲杯足球赛即将于1月5日揭开帷幕，这届赛会首度以24队形式办赛，小组赛也增至6组，16队将从中晋级下一圈赛事，当中谁将脱颖而出？

广告

A组

主队阿联酋出线料无忧

泰国巴林印度争破头

A组东道主阿联酋在上届2015年赛会8强勇挫卫冕冠军日本，最终以季军作收。其队员主要来源阿尔阿因也刚于世俱杯观摩了世界级球技，而且在自家主场比赛总有无形优势，如上次主办（1996年）便取得了队史最佳的亚军战绩。

不过，阿联酋2018年仅赢下2场比赛，球队状况令人堪忧，而且进攻核心“海湾梅西”奥马尔重伤缺赛，以及主力射脚卡利近态不佳，因此2015年亚洲杯金靴马布侯特的发挥将无比重要。

泰国虽于2018年铃木杯于半决赛出局卫冕失败，不过以J联赛最佳11人猜纳迪普为首的旅日球员将归队驰援，与铃木杯金靴阿迪萨克组成提供进攻火力。可是旅欧主力门将卡温因伤退出，令“大象军团”不甚稳定的防线成一大隐忧。

印度在近年国内联赛接连重金引入一众老牌球星下，本土球员水平和见识已有显著提高，国家队也在英格兰籍主帅康斯坦丁治军下表现上升，这届或是潜在黑马队伍。队长西甘和队史射脚切特里将分别是印度攻防2端的核心人物。

广告

巴林已非2005年距离世界杯仅1步之遥的西亚劲旅，入选赛也曾败于弱旅台湾，不过连续5届参赛与泰印相比经验丰富。巴林头号球星射脚尤索夫赫拉是队史首位旅欧球员，自2018年7月起在捷甲踢球至今，上阵15场进5球3助攻，表现不俗。

总的来说，4队实力差距并不大，占据主场优势的阿联酋应能顺利出线，另2个潜在晋级席位则开放竞争。

B组

西亚3雄围剿袋鼠军

澳洲卫冕路茫茫

广告

B组澳洲上届（2015年）在自家主场夺冠，但在2018年世界杯却尴尬地成为唯一不胜的亚洲球队。此番出征阿联酋，新帅阿诺德旗下现已缺少退役的队史进球王卡希尔和前队长杰迪纳克以及伤缺的莫伊，现今阵中无人进球超过10球，以9球居首的莱基也因伤出战成疑，中前场显得空虚不已。

相较之下，拥有2015年亚洲杯最佳门将莱恩和队长米利甘镇守的防线则相对稳固，不过整体实力和气势仍与上届相差不少，卫冕路漫漫。

澳洲的同组对手皆来自西亚，队中大部份球员皆在阿拉伯国家踢球，都有旅欧球员，当中也仅约旦曾从小组赛突围，实力战术各有千秋，虽无法与卫冕军匹敌，但哪一队闯入16强应都不出奇。

叙利亚阵中核心将是2017年亚洲足球先生卡尔宾，他将与沙地联赛金靴3连霸阿尔索玛组成强悍的锋线。队中唯一旅欧球员奥斯曼自15岁便在荷兰青训，曾入选荷兰U16国家队，这赛季则效力于荷甲赫拉克勒斯，16场进3球1助攻。

上届单场4球的阿尔达尔杜尔落选下，已为国出战139场的门将兼队长沙菲将是约旦的台柱，另外分别在美国和塞浦路斯踢球的斯亚杰和塔阿马里将是备受瞩目的新星，后者这赛季出战11场进7球，传闻已收到意甲球队报价。

而3队中参赛经验最少的巴勒斯坦，阵中拥有多名旅外球员，当中在南美长大，并曾在波兰踢球多年的后卫诺拉布耶那将与队长巴达利和在瑞典担任主力门将的卡多乌拉等人组成稳健的防线，曾在大马踢球，如今已返回智利的伊斯兰米则将是队中进攻核心。