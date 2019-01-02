新视野号传回首个影像 元旦日掠过最遥远星体的美国太空总署（NASA）探测器新视野号传回小天体“终极远境”（Ultima Thule）的首个影像。

新视野号首席研究员斯特恩（左）在约翰霍普金斯大学应用物理实验室（APL）内与任务运营经理艾丽丝鲍曼两人收获新视野号回传的讯号后相互击掌示庆。（图：美联社）

元旦日掠过最遥远星体的美国太空总署（NASA）探测器新视野号传回小天体“终极远境”（Ultima Thule）的首个影像。

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从模糊影像判断，“终极远境”看似保龄球瓶，长32公里、阔16公里，像螺旋桨般转，也有可能由两个物体组成。更清晰的影像最快周三传回地球。NASA的科学家收到信号后，喜呼“我们的太空船状况很好”，并庆祝完成这个创下太阳系最远探索距离的任务。任务负责人斯特恩大感振奋，称十分喜欢这个2019年的喜讯，庆祝后睡了一顿好觉。

新视野号元旦日穿越太阳系边缘，在“终极远境”3500公里外掠过，10小时后向地球传回讯“平安”号报。新视野号在未来20个月继续传回小行星照片、大气层和地形的数据。

新视野号这次任务创下太空船史上航行最远距离，配备的镜头也让科学家可首次近距离观看这颗小行星。新视野号以时速逾5.1万公里，在距离终极远景表面3540公里掠过。