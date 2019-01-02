新视野号传回首个影像
2019-01-02 16:56
新视野号传回首个影像
元旦日掠过最遥远星体的美国太空总署（NASA）探测器新视野号传回小天体“终极远境”（Ultima Thule）的首个影像。
元旦日掠过最遥远星体的美国太空总署（NASA）探测器新视野号传回小天体“终极远境”（Ultima Thule）的首个影像。
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从模糊影像判断，“终极远境”看似保龄球瓶，长32公里、阔16公里，像螺旋桨般转，也有可能由两个物体组成。更清晰的影像最快周三传回地球。NASA的科学家收到信号后，喜呼“我们的太空船状况很好”，并庆祝完成这个创下太阳系最远探索距离的任务。任务负责人斯特恩大感振奋，称十分喜欢这个2019年的喜讯，庆祝后睡了一顿好觉。
新视野号元旦日穿越太阳系边缘，在“终极远境”3500公里外掠过，10小时后向地球传回讯“平安”号报。新视野号在未来20个月继续传回小行星照片、大气层和地形的数据。
新视野号这次任务创下太空船史上航行最远距离，配备的镜头也让科学家可首次近距离观看这颗小行星。新视野号以时速逾5.1万公里，在距离终极远景表面3540公里掠过。
文章来源：星洲日报／国际·2019.01.02
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