2019年羽球看什么？ 万众期待李宗伟回归 而大马一哥李宗伟病愈后将回归赛场，将成为新的一年最受瞩目的焦点。

大马一哥李宗伟确认将在1月第2周恢复轻微训练，他如顺利在4月2日至7日于主场举行的大马公开赛迎来病愈首场比赛，将是2019年羽坛最大的焦点之一。

（吉隆坡2日讯）2018年国际羽坛在一连串的盛大赛事中落下帷幕，走过黄金海岸共运会、曼谷汤尤杯、南京世羽赛和雅加达-巨港亚运会等精彩纷呈和激动人心的大大小小比赛，让我们更加期待2019年羽球赛事的到来。而大马一哥李宗伟病愈后将回归赛场，将成为新的一年最受瞩目的焦点。

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●李宗伟再战江湖

2018年最震撼羽坛的新闻，非前世界排名第一的3届奥运会银牌得主李宗伟突然罹患初期鼻癌莫属。这一恶耗让千千万万的国内外球迷感到心，还好一哥在赛场外和赛场内一样拥有“永不放弃”的精神，他凭借强大的意志又一次挨过难关，台湾3个月的治疗进展顺利，他最终打败了病魔。

10月7日乘搭专机返马并在11月8日召开病愈后首个公开记者会，36岁的宗伟宣布他并不会就此退役，他仍热爱羽球并怀有奥运会梦想。所以，2019年，将是一哥再战江湖之时。

宗伟最后一次现身赛场，是2018年7月的年印尼超级1000赛，当时刚刚在前一周第12次勇夺大马公开赛冠军，最终未能两连胜日本新天王桃田贤斗，止步半决赛。如今半年过去，心急如焚的球迷已迫不急待想一睹前世界一哥在赛场上的英姿。

宗伟在去年12月杪到台湾复诊后已获得医生的批准，他已亲口证实会在2019年1月的第2周恢复轻微训练，最快会在4月2日至7日的大马公开赛首次病愈复出赛场，只是他复出后能否恢复最佳状态成迷。

不过，经历人生最难艰难时刻的宗伟浴火重生归来，相信会是另一次上演王者回归，朝第5次征战奥运会之路前进。

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●奥运会积分赛开跑

奥运会4年举办一次，也是体育的最高殿堂，所有运动员都以参加奥运会并夺得金牌的生涯最高目标。因此，在2019年重大赛事不如去年多的情况下，所有球员将集中火力在4月杪至2020年4月杪的奥运会积分赛拼佳事抢积分，以求赢得一席2020年东京奥运会参赛资格。

由于一个国家/地区在5个单项只有两个满额，同时必须符合两位单打世界排名前16位和双打世界排名前8的条件，所以可以预见，世界羽联从超级300至1000赛的竞争将空前激烈。

大马羽总已定下要在每个单项都赢得两个名额满额的目标，大马球员面对世界强敌的挑战，可要加把劲了。

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在2018年强势回归的桃田贤斗，已被预定为下个羽坛天王，他在2019年还能独霸男单天下吗?

●谁能登上世界之巅？

除了奥运会，世界冠军亦是每一位球员的梦想，8月19日至25日在巴塞尔举行的世界羽球锦标赛，将是2019年羽坛最重大赛事之一。

作为昔日的传统强旅，大马羽球队至今仍未能拥有单项世界冠军头衔，是大马球迷心中的痛。

往年，大马的夺冠希望，都落在李宗伟身上。2019年，大马一哥的状态目前还不明朗，其他大马球员在2018年的表现还不足于和世界列强抗衡，如果大马众将未能在短时间内提升水平和表现，大马争冠的难度将大幅增加。

如果以2018年整年各赛事冠军和世界排名来预测，日本男单世界第一兼卫冕冠军桃田贤斗、台湾世界一姐戴资颖、西班牙3届女单冠军马琳、印尼男双世界第一兼亚运会金牌马古斯与凯文桑加亚、日本女双和中国混双郑思维与黄雅琼，是绝对的夺冠大热门。

而又有谁能横空出世，挑战他们的霸权？桃田贤斗已被预定为下一个羽坛天王，他今年还能继续独霸天下吗？

●日本有望首夺苏迪曼杯

苏迪曼杯混合羽球团体赛，是羽坛3大重要团体赛之一，两年一度的汤尤杯在2018年上演，今年轮到苏杯接力，赛事将于5月19日至26日在中国南宁举行。

在两年前的黄金海岸苏杯，10冠王中国意外以2比3被一批初生之犊不怕虎的韩国青年军掀翻，爆出超级冷门，送杯的同时，6连冠纪录也中断。

2019年，中国队在主场作战，加上球队很多年轻球员如男单石宇奇、女单陈雨菲、男双李俊慧与刘雨辰、女双陈清晨与买一凡及混双郑思维与黄雅琼已开始表现稳定挑起大梁，结合老将林丹、谌龙与张楠等，整体实力平均，将以重夺冠军为唯一目标。

中国队最大的对手，将是近几年强势崛起的日本队，如果两队最终上演生死对决，鹿死谁手还是未知之数。

日本此前从未站上过苏杯最高领奖台，2019年拥有男单新天王桃田贤斗、女单奥原希望、山口茜、男双强档园田启悟与嘉村健士、女双军团和混双新秀渡边勇大与东野有纱助力，有机会再创历史。

大马队也从未捧起苏杯冠军，但以大马羽总最近主力栽培新人的作风和球队目前的实力，想夺冠必须创造奇蹟。

此外，卫冠冠军韩国、传统强旅印尼和丹麦，可能扮演搅局的角色。

●马球迷上半年可亲睹2国际赛

世界羽联巡回赛赛程在2019年依然密集，第一项赛事由泰国大师赛（超级300赛）在1月8日至13日开锣，直到12月11日至15日的广州年终总决赛才落幕，当中有3站超级1000赛、5站超级750赛、7站超级500赛和11站超级300赛，球迷有羽球盛宴不愁寂寞。

大马大师赛（超级500赛）将在在1月15日至20日紧随泰国大师赛掀战，此外，大马在主场还有4月2日至7日的大马公开赛（超级750赛），这是大马球迷在自家门口现场观看比赛的最佳机会。

●国羽瘦身前路茫茫

如今世界羽坛格局已发生了翻天覆地的变化，呈现百花齐放的局面，实力超强超稳定的几位单打球员和几支双打组合都不能保证一定能拿下胜利，这是世界羽联近年来努力的结果。

而在这样的局面下，在2018年经历动荡和大规模精简球队的大马国家羽球队，在2019年会何去何从？

或许在羽总决心全力栽培新血与年轻球员的情况下，大马队需要更长的时间才能看到成果。

●世界羽联公布多项新规

在新的一年，世界羽联发布了不少新规，包括固定发球高度（1.15公尺）的规则已获批准在所有级别的比赛中永久使用、更新更多违反理事会章程的行为、世界团体锦标赛的退赛罚款、违反《运动员行为守则》和违反《运动员承诺条例》的行为等。

世界巡回赛（第2级）的抽签将不再设立同一总会的球员回避的规则。来自同一总会的选手，可以在任何世界巡回赛的第一圈比赛中对垒。引入这条规则，是为了确保抽签过程具有最大的随机性。

新的一年，世界羽联世界排名也将于每周二公布，2018年为每周四。