写6年半最低水平‧12月制造业PMI跌至46.8 新的调查数据显示，12月日经大马制造业采购经理指数（PMI）跌幅扩大，为6年半前开始收集数据至今的最低水平，显示大马制造业情势进一步恶化，2019年初的展望料维持负面。

（吉隆坡2日讯）最新的调查数据显示，12月日经大马制造业采购经理指数（PMI）跌幅扩大，为6年半前开始收集数据至今的最低水平，显示大马制造业情势进一步恶化，2019年初的展望料维持负面。

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日经的报告指出，产量和新业务大幅削减，拉低12月指数至负成长。对市场需求存有隐忧，促使公司采用现有库存以清理积压存货和缩减采购量，供应链压力纾缓，采购成本增速减缓。不过，市场信心加强，预测2019年销量将上扬。

12月日经大马制造业采购经理指数为46.8点，比11月的48.2点低，为2012年7月来的最低点。该指数是衡量制造业表现的综合指标。

最新的指数与制造业经济走下坡的步伐一致，反映该领域在第四季的每个月皆萎缩。

推低该指数进一步跌入负成长轨道，主要由于需求呈现此调查以来最严重的萎缩。销售量下跌反映市场整体市况放缓，欧洲和亚太区域客户在12月的订单下跌，不过海外需求跌减只属温和下滑。

对市场需求存有隐忧，推动公司清理存货，存货已减至2016年11月来的最大数目，根据一些公司，制成品用来应付现有订单，积压存货增至一年半来的高水平，必须削减积压存货量。

销售呆滞 购买活动3连跌

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此外，销售表现呆滞，令货品生产商削减采购量，购买活动连续3个月下跌，而且是2017年6月来的最显著程度。

报告说，削减采购量纾缓供应商压力，供应商的送货时间是从2018年2月来首次缩短。

另一方面，制造业的情况走下坡，就业领域停滞不前，结束6个月来创造就业机会的形势。

在物价方面，营运开销继续升高，汇率表现欠佳、原料成本增长，通货膨胀率跌至4个月低位，售价在12月稍微上扬；可是竞争和要求折扣抑制价格涨幅与升势。

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出口订单 6月来首跌

不过，商业信心的趋势与调查数据出现分歧，乐观情绪巩固至4个月的高位。

IHS Markit经济学家哈耶斯说：“12月的数据反映，大马制造业面临最大幅度萎缩，第四季的大马日经制造业采购经理指数，每个月皆负成长，预计生产货品领域将影响2018年最后一季经济表现。”

他说：“市场需求大幅下跌，出口订单面对6月来首次跌减，亚太区域经济表现疲弱，货品产量减少、公司削减制成品存货，预测2019开年展望依然看淡。”