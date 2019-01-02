申请与批准双双走软‧今年贷款成长恐放缓至5% 2018年11月银行贷款增长6.2%及存款增长6.5%，超越市场预测，资产素质保持稳健及贷款减记比例未有恶化迹象，惟分析员认为，由于缺乏强稳的正面领先指标，2019年银行业前景预料也并非是“一帆风顺”，整体银行业维持中和评级。

（吉隆坡2日讯）2018年11月银行贷款增长6.2%及存款增长6.5%，超越市场预测，资产素质保持稳健及贷款减记比例未有恶化迹象，惟分析员认为，由于缺乏强稳的正面领先指标，2019年银行业前景预料也并非是“一帆风顺”，整体银行业维持中和评级。

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2018年11月货币指标走强，M1货币供应成长加速及M3成长也有增无减，惟领先贷款指标则下跌。

商贷趋疲弱

联昌研究认为，大马政策改变使银行营运环境欠佳，加上美中贸易战的紧张局势、贷款申请／批准活动走软，预料2019年银行贷款成长将放缓至5%，特别是商业贷款领域将疲弱。

丰隆研究指出，消费领先贷款指标下跌，与消费活动放缓预期一致，特别是消费者已经在6至8月免税期预先进行采购。商业领域的贷款申请也下跌，可能意味着未来指标也将放缓。

丰隆预期国家银行在2019年将隔夜政策利率维持在3.25%水平，法定储备金率（SSR）也将保持不变，除非经济情况显著恶化。

达证券对2018年全年银行贷款成长预测保持在4.8%水平。虽然商业贷款成长持续加速，惟预料2019年的贷款及资金市场活动的需求将放缓，特别是消费领域情绪持续疲软，因市场持续震荡及宏观经济保持不明确所致。

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马银行研究则将2018年银行贷款成长预测稍为上调至5.6%，较之前预测则为5.3%、2019年预测则从前期的4.9%上调至5.1%。

马银行认为，贷款申请趋势显示2019年的贷款成长放缓，来往及储蓄户头成长滞后，显示银行的净利息赚幅持续面对压力。

常年计，国内银行业2018年11月的贷款成长为5.5%（较10月为5.4%），以家庭贷款成长5.5%领先及非家庭贷款则按年成长5.3%。

2018年11月银行贷款申请按年剧跌24%，3个月平均则按年下跌6.1%，去年11月房屋贷款申请萎缩2.3%，汽车贷款申请则重跌21.9%。

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非住宅产业贷款申请增加4%，比较2018年10月则按年增长10.2%。

马银行指出，2018年11月的营运资金贷款（3个月平均）申请按年萎缩16.5%，比较10月则下跌7.1%，创下连续4个月萎缩。

2018年11月银行体系总存款按月成长7.18%，较10月则成长6.6%，比贷款成长较快。来往及储蓄成长则连续6个月追随整体存款成长，惟按年稍加速至3.2%，比较10月则增长2.5%，这意味着存款竞争持续，使净利息赚幅持续面对压力。

呆账改善

艾芬黄氏研究指出，整体银行业的呆账获得改善，截至2018年11月稍为增长2%（首10个月3.5%），呆账有增无减领域包括住宅及商业产业领域。惟2018年11月的银行减记贷款比例总额微跌至1.49%，较10月为增长1.52%，特别是制造、运输及商业服务领域取得改善所致。

联昌研究预期2019年银行贷款成长放慢及贷款素质疲软，该行对银行业保持“中和”评级，较为正面因素包括2019财政年的平均周息率达具吸引力的4%。该行的首选银行股为兴业银行（RHBBANK,1066,主板金融组）。

马银行研究同样对整体银行业保持“中和”评级，建议“买进”联昌集团（CIMB，1023，主板金融组）、回教银行（BIMB，5258，主板金融组）、大马银行（AMBANK，1015，主板金融组）、安联银行（ABMB，2488，主板金融组）及丰隆金融（HLBANK,5819,主板金融组）。