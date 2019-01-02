《告台湾同胞书》40周年·不放弃武统·习近平提“两制”台湾方案 中国国家主席习近平周三首次对台湾提出，和平统一一国两制是实现国家统一的最佳方案，并越过官方向台湾同胞喊话，称在和平统一后，台湾同胞的社会制度和生活方式将得到充份尊重，台湾同胞的私人财产，宗教信仰、合法权益将得到充份保障，但他也不忘强调，中方不承诺放弃使用武力。

习近平以五大原则阐述对台湾政策，他在讲话中多次强调首要推动两岸和平统一，但亦明言不放弃武统。（图：法新社）

（中国．北京2日讯）中国国家主席习近平周三首次对台湾提出，和平统一一国两制是实现国家统一的最佳方案，并越过官方向台湾同胞喊话，称在和平统一后，台湾同胞的社会制度和生活方式将得到充份尊重，台湾同胞的私人财产，宗教信仰、合法权益将得到充份保障，但他也不忘强调，中方不承诺放弃使用武力。

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习近平当天在北京举行的《告台湾同胞书》发表40周年纪念大会致辞，他提出五大对台政策。习近平表示，绝对反对“台湾”分裂活动，指“一个中国”原则是公认的国际关系原则。他重申，台湾问题是中国的内政，事关中国核心利益和中国人民民族感情，不容任何外来干涉。

谈话中多次提到统一

习近平谈话中多次提到统一，他表示，“台湾前途在于国家统一，台湾同胞福祉系于民族复兴”，将探索（一国）“两制”台湾方案，丰富和平统一实践。

他说，制度不同不是统一的障碍，更不是分裂的藉口，一国两制提出，本来就是为了照顾台湾现实情况，维护台湾同胞利益福祉。

习近平说，中方愿“与台湾各党派、团体和人士就两岸政治问题和推进祖国和平统一进程的有关问题开展对话沟通，广泛交换意见，寻求社会共识，推进政治谈判。”

对话合作取代对抗争斗

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他并强调，在一个中国原则基础上，台湾任何政党、团体同我们的交往都不存在障碍，以对话取代对抗、合作取代争斗、以双嬴取代零和，两岸关系才能行稳至远。

他说，两岸同胞是一家人，两岸的事是两岸同胞的家里事，当然也应该由家里商量着办，和平统一是平等协商，共议统一，两岸长期存在的政治分岐问题，是影响两岸关系的总分子，总不能一代一代传下去。

向台民众温情喊话

他并向台湾民众温情喊话：“真诚希望所有台湾同胞，像珍视自己的眼睛一样珍视和平，像追求人生的幸福一样追求统一，积极参与到推进祖国和平统一的正义事业中来。”

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习近平称，中国人不打中国人，惟大陆不承诺放弃使用武力，保留采取一切措施的选项，但他表示，这是针对外部势力干涉和“台独”分裂分子及活动，绝非针对台湾同胞。

指“台独”为历史逆流绝路

他将“台独”形容为历史逆流和绝路，指所有台湾同胞应认清“台独”祸害，共同追求和平统一的光明前景。

他说“祖国必须统一，也必然统一”，称“这是70载两岸关系发展历程的历史定论，也是新时代中华民族伟大复兴的必然要求。”

这次是习近平在台湾上月初举行“九合一”地方选举、民进党失利之后，首度谈及两岸关系。

习近平指出，两岸双方应该本着对民族对后世负责的态度，凝聚智慧、发挥创意、去同化异，争取早日解决政治对立，实现台海持久和平，达成国家统一愿景，让子孙后代在祥和、安宁、繁荣、尊严的共同家园中生活成长。

他还说，中国的统一，不会损害任何国家的正当利益及其在台湾的经济利益，只会给各国带来更多发展机遇，为亚太地区和世界繁荣稳定注入更多正能量。



《告台湾同胞书》发表40周年纪念会周二上午在北京人民大会堂举行。（图：法新社）

推进两岸经济合作制度化

谈及两岸经济发展，习近平指中国人要帮中国人，会对台湾同胞一视同仁，同时，积极推进两岸经济合作制度化，打造两岸共同市场。

习近平指出，将继续与台胞分享大陆发展机遇，并指统一后台湾将永保太平，民众可安居乐业，“在国际上腰杆会更硬、底气会更足，更加安全、更有尊严。”。

习近平也说，两岸要应通尽通，提升经贸合作畅通、基础设施联通、能源资源互通、行业标准共通，可以率先实现金门、马祖同福建沿海地区通水、通电、通气、通桥。

此外，他表示，还要推动两岸文化教育、医疗卫生合作、社会保障、和公共资源分享，支持两岸邻近或条件相当地区基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

习近平说，新时代除了是中华民族大发展和大作为的时代，也是两岸大发展和大作为的时代，即使双方前进道路不会一帆风顺，但只要和衷共济，就必定能够完成统一。

在习近平发表谈话前，中国媒体已纷纷报道《告台湾同胞书》的重要性，报道中说，“时至今日，种种条件都对统一有利，可谓万事俱备，任何人都不应当拂逆民族的意志，违背历史的潮流”、“40年前，大陆提出寄希望于台湾人民，也寄希望于台湾当局。同时，大陆更重视自身力量的发展壮大，这是实现中国完全统一的最根本保证”。

中对台政策有3延续2断裂

1979年元旦，美国卡特政府与台湾断交，与中国建立全面外交关系。中国转向改革开放的经济发展。

在此大环境下，中国全国人大常委会发表《告台湾同胞书》立刻在台湾激起涟漪，思乡情切的老兵希望返乡探亲，台府为了防范反共心防崩盘，将此“和平统一”定位为“中共统战”，以巩固内部稳定。

台湾《联合报》报道，观察这40年来两岸关系跌宕起伏，中国对台政策既有三个延续，也有两个断裂。

第一个延续是“视台湾人民为骨肉”的民族主义号召。《告台湾同胞书》把台湾人民视为“同胞”，直到现在，习近平还会说与两岸是“打断骨头连成筋”的亲兄弟，而台北市长柯文哲在双城论坛说的“两岸一家亲”，也是延续这个论述。

第二个延续是定位两岸是“中央对地方”的政治关系。1981年，中国全国人大委员长叶剑英发表对台政策谈话“叶九条”，可视为《告台湾同胞书》的具体规划，对两岸统一后的政治体制，提出“台湾特别行政区”等承诺，但将两岸定位为“中央对地方”的政治关系。

第三个延续是“和平统一”的主旋律。《告台湾同胞书》发表当年，中国停止长达21年对金马外岛的炮击，放弃“解放台湾”，提出“和平统一”新对台政策，要求与台湾当局进行协商，以结束军事对峙的状态，并希望早日实现“三通（通邮、通航、通商）”。

至于两个断裂，其中的第一个断裂是，中国“不再寄希望于台湾当局”。《告台湾同胞书》原提出“两个寄希望”，也就是寄希望于台湾人民，寄希望于台湾当局。然而，现在中国领导人对台谈话只会说“寄希望于台湾人民”。

第二个断裂是两岸谈判从“党对党”进入“官对官”。在国共两党威权统治年代的“党对党”谈判，后来两岸成立海基会与海协会实现“辜汪会谈”，陆委会与国台办开启“两岸事务首长高层会谈”，马英九与习近平更实现历史性的“两岸最高领导人峰会”。

但北京仍未正视中华民国存在的事实。

展望今年国际形势更加严峻，中美贸易摩擦的战火难以平息，甚至扩及军事对峙等领域冲突。中美竞逐下的两岸关系，两岸官方管道中断、两会协商机制停摆，中国对台决策转趋强势主导，单方面公布对台措施，加上总统大选激化两岸之间的矛盾与分歧，今后两岸关系进入不可预测的局面。

学者：对两岸和平进展

中已有方向不再是空话

学者对习近平发表的对台谈话作解读和分析，澳门理工学院名誉教授邵宗海表示，习近平提到“中国不打中国人”，也提到“中国要帮中国人”，这两点让他认为，习近平对于要实行一个两岸的和平进展不是空话，而是有实际的方向。

邵宗海说，习近平的谈话又创下一个中国领导人重要的讲话，当年江泽民是“江八点”在，胡锦涛是“胡六条”，而习近平则是“习五条”。

习近平也提到要积极推进两岸经济合作制度化、打造共同市场，算是对台湾部份新选出的县市长提到希望两岸进行城市交流的回应。

台媒统计，在全文4200多字的关键字中，“统一”一词出现次数最频繁，习近平一共讲了多达46次，此外，“民族”共出现34次、“台独”出现8次、“一国两制”6次。去年台湾九合一选战焦点的“九二共识”，在这场谈话中只出现两次。

习近平提出5项对台原则，倡议探索“一国两制台湾方案”。台湾政治大学东亚研究所所长王信贤向中央社分析，这代表北京已在研拟具体统一步骤，并限缩“九二共识”内涵，令中华民国无存在空间。

具体化统一步骤

王信贤表示，依照中共传统，习近平对“一国两制台湾方案”一锤定音后，各级涉台机构、学者势必着手研拟具体政策。1月底举行的中共中央对台会议、3月全国两会的政府工作报告，应会有更多具体说法。

他认为，对照习近平日前提及，未来将“牢牢掌握两岸关系发展主导权和主动权”，代表无论台湾是什么政党执政，中国都将越过政府，直接对台湾民众出手，推进统一。

大陆全国台湾同胞投资企业联合会常务副会长兼发言人叶惠德认为，习重申“和平统一”将有利于安抚台湾民心。他说，中国历史的演进原本就是“合久必分、分久必和”。只要大陆能按习近平在谈话中所提出的五点倡议持续推进，未来终将能够获得多数台湾民众的认同。



《告台湾同胞书》40周年纪念会，除习近平外，包括全国人大委员长粟战书（前排右一）、全国政协主席汪洋（前排左一）、外长王毅等党政军高层人士出席。（图：法新社）

两岸协商“两制”？

中学者：路都是走出来的

中国涉台学者周志怀表示，习近平的讲话，透露其国家统一观，核心是实现民族伟大复兴。至于两岸是否有可能对“两制”展开协商，他举2015年“习马会”为例，称“世界上的路都是走出来的”。

也是华中师范大学台湾与东亚研究中心学术委员会主任的周志怀称，上世纪80年代，美国哥伦比亚广播公司记者华莱士采访邓小平，问为什么中国要实现国家统一，当时邓小平说道，“首先是民族感情的问题”；到了1992年中共十四大，提到的是“实现国家统一是中华民族共同利益所在”，从过去谈民族感情，上升到民族利益；这次习近平谈“民族复兴”，“从民族感情到民族利益到民族复兴，这是一个跃升”，这次讲话集中反映了习近平的国家统一观的核心，就是实现中华民族伟大复兴。

周志怀表示，一国两制提出后，取得非常大的成功，不过该如何在台湾实现？他认为习近平所称可以进行民主协商，他觉得这是非常必要的，台湾各政党都可以一块来谈这问题。

一国两制的方案，两岸是否真有可能协商对话？周志怀说，世界上的路都是走出来的，1979年发表告台湾同胞书，2008实现全面直接三通，1995年江泽民提出欢迎台湾领导人以适当身份方式到大陆走走看看，大陆领导人也愿意受邀至台湾参访，“当时大家都想说两岸领导人真有可能见面吗？不过，到了2015年习马会实现了”。

他表示，路在脚下，靠两岸同胞共同探索，在这基础上，找出大陆跟台湾都能接受的方案，最后才能实现和平统一，而和平统一最符合两岸人民利益。

习近平对台5原则（摘录）

1)携手推动民族复兴，实现和平统一目标。一水之隔、咫尺天涯，两岸迄今尚未完全统一是历史遗留给中华民族的创伤。两岸中国人应该共同努力谋求国家统一，抚平历史创伤。广大台湾同胞都是中华民族一分子，要做堂堂正正的中国人，认真思考台湾在民族复兴中的地位和作用，把促进国家完全统一、共谋民族伟大复兴作为无上光荣的事业。

台湾前途在于国家统一，台湾同胞福祉系于民族复兴。

两岸关系和平发展是维护两岸和平、促进两岸共同发展、造福两岸同胞的正确道路。中国梦是两岸同胞共同的梦，民族复兴、国家强盛，两岸中国人才能过上富足美好的生活。两岸同胞要携手同心，共圆中国梦。

2)探索“两制”台湾方案，丰富和平统一实践。“和平统一、一国两制”是实现国家统一的最佳方式，体现了海纳百川、有容乃大的中华智慧，既充份考虑台湾现实情况，又有利于统一后台湾长治久安。制度不同，不是统一的障碍，更不是分裂的藉口。

3)坚持一个中国原则，维护和平统一前景。尽管海峡两岸尚未完全统一，但中国主权和领土从未分割，大陆和台湾同属一个中国的事实从未改变。一个中国原则是两岸关系的政治基础。坚持一个中国原则，两岸关系就能改善和发展，台湾同胞就能受益。

统一是历史大势，是正道。“台独”是历史逆流，是绝路。我们坚持寄希望于台湾人民的方针，一如既往尊重台湾同胞、关爱台湾同胞、团结台湾同胞、依靠台湾同胞，全心全意为台湾同胞办实事、做好事、解难事。我们愿意为和平统一创造广阔空间，但绝不为各种形式的“台独”分裂活动留下任何空间。

中国人不打中国人。我们愿意以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，因为以和平方式实现统一，对两岸同胞和全民族最有利。我们不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项，针对的是外部势力干涉和极少数“台独”分裂分子及其分裂活动，绝非针对台湾同胞。两岸同胞要共谋和平、共护和平、共享和平。

4)深化两岸融合发展，夯实和平统一基础。两岸同胞血脉相连。我们对台湾同胞一视同仁，将继续率先同台湾同胞分享大陆发展机遇，为台湾同胞台湾企业提供同等待遇，让大家有更多获得感。和平统一之后，台湾将永保太平，民众将安居乐业。

我们要积极推进两岸经济合作制度化，打造两岸共同市场，为发展增动力，为合作添活力，壮大中华民族经济。

5)两岸同胞要共同传承中华优秀传统文化，推动其实现创造性转化、创新性发展。要秉持同胞情、同理心，以正确的历史观、民族观、国家观化育后人，弘扬伟大民族精神。亲人之间，没有解不开的心结。久久为功，必定能达到两岸同胞心灵契合。