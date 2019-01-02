习近平提“两制”台湾方案·蔡英文：台湾不接受一国两制 对于习近平祭出习五条，并首度提出探索“两制”台湾方案，台湾总统蔡英文下午召开新闻发布会回应，强调台湾绝不会接受“一国两制”，绝大多数台湾民意也坚决反对“一国两制”。

习近平周二在讲话中向台湾人喊话，称“两岸同胞血脉相连。亲望亲好，中国人要帮中国人。”图为在台湾新北市，一位妈妈和幼儿走经正在播放习近平讲话的电视荧幕。（图：法新社）

（台湾·台北2日讯）对于习近平祭出习五条，并首度提出探索“两制”台湾方案，台湾总统蔡英文下午召开新闻发布会回应，强调台湾绝不会接受“一国两制”，绝大多数台湾民意也坚决反对“一国两制”。

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蔡英文说，“我们始终未接受‘九二共识’，根本的原因就是北京当局所定议的‘九二共识’便是‘一个中国’、‘一国两制’。”

她表示，愿意与对岸坐下来谈判。但她强调：“凡事涉及两岸间的政治协商与谈判，都必须获得人民的授权与监督，并且由两岸的政府，以政府对政府的模式来进行。”

蔡英文并重申她在元旦谈话提出的“四个必须”来解决两岸的问题，包括中国必须正视中华民国台湾的存在及事实，必须尊重台湾人民对自由民主的坚持，必须以和平对等方式处理两岸的的歧异，必须是政府或政府所授权的公权力机构坐下来谈。

最后，蔡英文也称，九合一地方选举的结果，绝不代表台湾基层的民意要放弃主权，也不代表在台湾主体性上做出退让。

民进党：正视台湾主权独立

较早时，民进党也发表严正声明，呼吁习近平必须正视台湾是一个主权独立的“国家”，现在叫“中华民国”，中国应该正视中华民国台湾的存在。

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民进党指出，民进党政府维护台海两岸的和平稳定的立场与意志，绝对不会有任何改变，也不容许任何人的挑衅。

台湾的存在，就是亚太地区稳定的基础，更是世界经济发展与进步的关键。面对中国不放弃武力的挑衅，台湾依然坚守维护台海的和平稳定，并且会以意志捍卫台海的和平。

民进党主席候选人游盈隆周三表示，中共对台湾很不了解，对台湾民意甚至忽视，并未真正了解台湾的民心、民意，这是他们真正的盲点。

针对习近平首度提出“探索两制台湾方案”，国民党党务人士表示，两岸仍应该是在“一中各表”的九二共识基础上，维持“既联合又竞争”的互动模式。

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党务人士表示，一国两制有时间表问题，更可能强加框架在特定一方，难以为台方所接受，要求取未来两岸的和平发展，甚至是不排斥统一，让现有两个制度维持竞争，将发展时间拉长，才是当下两岸发展正道。