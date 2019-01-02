当今男女GOAT隔网对战‧费德勒小威塑造经典 当费德勒和小威廉姆斯并肩走到网前，然后用自拍的方式留下历史性的影像时，珀斯竞技场创纪录的14064位现场观众欢呼声和掌声此起彼伏。

费德勒（右）与小威赛后的自拍，成为了此役的经典画面。（图：法新社）

（珀斯2日讯）2019年1月1日，当今男女网坛的GOAT（Greatest of all time，史上最佳）费德勒与“小威”塞莉娜‧威廉斯首次在正式比赛中隔网而战，为国际网坛写下浓重一笔。

广告

当费德勒和小威廉姆斯并肩走到网前，然后用自拍的方式留下历史性的影像时，珀斯竞技场创纪录的14064位现场观众欢呼声和掌声此起彼伏。就在几分钟之前，费德勒与本西奇代表的瑞士队刚刚在霍普曼杯网球混合团体赛以2比1击败了小威与蒂亚福组成的美国队。

霍普曼杯与羽球的苏迪曼杯有点像，不过霍杯的表演赛性质更为显著。这项没有积分的赛事从创办以来始终都是有8支队伍参赛，每队男女球员各一人，进行男单、女单和混双3场比赛。

今年机缘巧合，费德勒与小威齐齐参赛，而瑞士与美国又同处B组，结果在2019年的第一天就上演了“传奇大战”。两位同出生于1981年，一个拿下20座大满贯单打冠军，一个拿下23座大满贯冠军的GOAT便隔网而战成为网坛焦点。

最终经过两盘激烈的角逐，费德勒与本西奇以4比2、4比3（3）的比分获胜，瑞士队也以2比1的大比分取得两连胜。

赛后费德勒与小威一起向球迷发送“球迷福利”，他们的浓情相拥和甜蜜自拍都铸造了经典一幕。

双方赛后互送高帽

广告

小威赛后表示，这是一次很棒的经历，她还笑说：“我认为费德勒的发球被低估了，根本就接不回去呀。他是有史以来最伟大的球员，这是实话。”

费德勒也不忘夸赞小威的发球：“我回球的时候很紧张，人们都说她的发球很厉害，我现在明白了为甚么她发球是如此的出色，因为你根本看不懂。”