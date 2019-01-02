短廊中公校长扮多啦A梦迎新生 （古晋2日讯）华小校长年年在新学年学日扮卡通人物，迎接学生重返校园。

由廊中公校长李猷列扮演的哆啦A梦和学生合照。

（古晋2日讯）华小校长年年在新学年学日扮卡通人物，迎接学生重返校园。

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继2017年扮米奇老鼠、2018年以唐老鸭造型亮相，短廊中公校长李猷列今年把自己打扮成学生喜爱的多啦A梦（小叮当），为学生及家长制造惊喜。

为配合多啦A梦的百宝袋，李猷列也为全校153名学生争取到每人一份的开学小礼物！

李猷列表示，他尝试在社交媒体上发出寻求赞助学生开学礼物的讯息，借此加强学校和社会大众的交流和联系，未料获得了很大的回响，很多人都纷纷留言表示愿意赞助。当中，Micklong婚纱摄影老板 陈麦龙夫妇率先答应赞助全校学生每人一份开学礼物。

在上课之前，李猷列扮演的多啦A梦也带领全校师生做简单的早操，希望孩子有个美丽且难忘的开学日！

李猷列受访时说，过去两年的造型都是租借，今年索性网购买。除了多啦A梦，他也订购了恐龙造型，但因担心吓着学生，因此决定以多啦A梦的可爱造型亮型。

敬业乐业的李猷列说，3年前首次和教师和校友在开学日分别扮演米奇、米尼老鼠及蝙蝠侠迎新生，主要是希望协助新生打破对新环境的隔膜，尤其一些新生第一天上学更是哭哭啼啼，他因此思考要为学生制造欢乐气氛。

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“自第一年扮演米奇获得家长的好评后，不单学生，连家长年年都很期待开学日。”

作为校长，他认为本身有必要以身作则，更强调办教育本该秉持乐在其中的信念。