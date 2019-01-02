驱散难民·美国边防人员向墨连射催泪弹 大批来自中美洲及南美洲的难民聚集在墨西哥边境城镇蒂华纳，希望伺机入境美国。惟再有传媒拍到，美国边防人员于周二（1月1日）新年伊始，连续发射催泪弹驱散难民，令特朗普政府再因难民问题而备受责难。

（图：美联社）

大批来自中美洲及南美洲的难民聚集在墨西哥边境城镇蒂华纳，希望伺机入境美国。惟再有传媒拍到，美国边防人员于周二（1月1日）新年伊始，连续发射催泪弹驱散难民，令特朗普政府再因难民问题而备受责难。

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据报道，为数约150人的难民队伍于周一企图趁除夕夜越境赴美不果，踏入新年后不久，美国海关及边防局人员即向墨西哥发射至少3枚催泪弹，阻止他们前进。现场烟雾弥漫，不少难民包括妇孺以至传媒记者中招，有人辛苦掩脸，有人痛极大叫。另有照片显示，边防人员向难民举枪相向。

美国海关及边防局表示，今次发射催泪弹是针对在墨西哥边境投掷石头的“暴徒”，他们妨碍边防人员协助难民儿童通过铁丝网入境，目前已有25人在事件中被捕。

另一方面，美国联邦政府局部停摆持续，总统特朗普据报邀请共和、民主两党领袖到白宫，听取边境安全问题简报。