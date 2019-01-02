西甲‧挟世界球会杯3连冠气势‧皇马矢击沉潜水艇 少赛一场皇马只积29分排名第4，落后榜首的死敌巴塞罗那8分，本轮面对排名倒数第3的比拉里尔，银河战舰应可顺利拿下联赛及各项赛事4连胜。

（西班牙‧马德里2日讯）“银河战舰”皇家马德里周四将作客“黄色潜水艇”比拉里尔，上演第17轮的一场补赛，挟著在2018年完成世界球会杯3连冠的霸气，银河战舰目标全取3分。

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这场比赛此前因皇马参加世界球会杯而展延。

目前在西甲积分榜，少赛一场皇马只积29分排名第4，落后榜首的死敌巴塞罗那8分，本轮面对排名倒数第3的比拉里尔，银河战舰应可顺利拿下联赛及各项赛事4连胜。

虽然在在12月31日训练前，皇马官方发布了公告，前锋马里亚诺由于坐骨神经痛无法参加这次训练，但应该对银河战舰影响不大。

皇马官方并没有给出马里亚诺具体需要伤停多久，但《马卡报》指出，马里亚诺将会缺席10天左右，他将会缺席皇马新年后的前3场比赛，分别是联赛先后对阵比拉里尔和皇家索赛德及西班牙杯对阵雷加利斯。