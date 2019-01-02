俄罗斯大厦气爆：增至14死．困瓦砾36小时男婴奇迹获救 俄罗斯马格尼托哥尔斯克巿一幢住宅大厦，除夕凌晨发生气体爆炸及倒塌，酿成至少14人死亡，三十多人仍然失踪。救援人员在摄氏零下18度的寒冷天气下继续搜救，在塌楼36小时后，成功救出一名10个月大男婴，虽然身受重伤，但情况乐观。

（图：美联社）

俄罗斯马格尼托哥尔斯克巿一幢住宅大厦，除夕凌晨发生气体爆炸及倒塌，酿成至少14人死亡，三十多人仍然失踪。救援人员在摄氏零下18度的寒冷天气下继续搜救，在塌楼36小时后，成功救出一名10个月大男婴，虽然身受重伤，但情况乐观。

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当地政府官员周二表示，救援人员在瓦砾堆中听到婴儿哭声，于是锁定位置；幸而男婴被困在婴儿床上，加上获被褥紧紧包裹而保住温度。

据车里雅宾斯克州州长在社交网写道：“默哀期间救援人员停下工作，倾听有没有生还者的声音，最终听到瓦砾堆底下传出哭喊声。”救援主管亦说：“当我们大叫‘安静’时，宝宝停下喊声，但我们大叫‘你在哪？’时，宝宝就回应我们，我们确认好后就开始挖掘。”最终救援人员在搜索犬帮助下确认宝宝被困位置。

片段可见，大批救援人员小心翼翼从石屎及钢筋中拉出一位婴儿，另一人再将他送上救护车。医生指男婴头部受伤、身上有骨折，而且严重冻伤，但情况乐观。男婴的爸爸说，事发时他正值夜班避过一劫，而妈妈当时无法救出宝宝，仅能带同长子离开，得知小儿获救后，赶往医院探望。

救援人员恐怕大厦会再倒塌，决定移除瓦砾及固定大厦，当局一度停止搜救行动。目前仍有35人失踪，加上当地正值寒冬，气温徘徊在零下20℃，寻获生还者的机会变得渺茫。