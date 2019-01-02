PMI失色 卖压涌现‧2019开年失利 马股挫22点 大马股汇市2019年无法取得开门红，最新出炉的采购经理指数（PMI）显示亚洲制造业景气普遍减弱，其中大马PMI表现最差，拖累马股遭受卖压，综指盘中一度大挫24.51点，失意首个交易日。

（吉隆坡2日讯）大马股汇市2019年无法取得开门红，最新出炉的采购经理指数（PMI）显示亚洲制造业景气普遍减弱，其中大马PMI表现最差，拖累马股遭受卖压，综指盘中一度大挫24.51点，失意首个交易日。

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马币也面对小幅卖压，从4.1300走弱至4.1360。

美股2018年封关上涨265.06点或1.15%，令市场原本预料本区域股市在开年首日有望反弹。然而，亚洲各国最新公布的12月采购经理人指数大部萎缩，财新中国12月制造业采购经理指数报49.7，自2017年5月以来首次跌破50，显示中国经济放缓势头延续，其他国家制造业景气也继续萎缩。而马来西亚12月PMI也降至46.8，是2012年开始调查以来最低，也是本区域最低水平，打击了投资情绪。

马股今早以1693.51点开盘，涨2.93点，惟套利卖压也尾随而来，马股无力支撑，节节走低，盘中一度挫至24.51点，跌至1666.07点，最终以1668.11点作收，马股全天共丢失22.47点。

汇市方面，美元企稳，令马币在2019年出师不利。

美元企稳 马币趋软

BIMB首席经济学家莫哈末阿赞尼赞表示，外围环境疲软，包括中国PMI跌破50点、美国政府关闭及中美贸易战仍在洽谈中，因此，交易员对马币保持谨慎。

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“或许外资在2018年大举出走后，如今可能重新看到马币浮现价值，不过外围因素不明朗，以致马币无法难以强劲。”

技术层面而言，阿赞尼赞认为，马币在经过超卖后，近期可迎来回弹。

“预期马币的支撑点为4.1197令吉。”

马股价值浮现 小资本股诱人

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马股展望方面，肯纳格研究相信，马股首季应可表现良好，因为首季和第四季向来是表现较为强劲的一季。股市在近期重挫后，不少财力较为欠缺的投资者可能已经离开股市，未来股市将较具支持力量。股市在1629.93点水平可能已经触底。

去年肯纳格追踪的156股项中，超过50%处于跌势，而马股900家股项中，有348股项跌幅介于20至50%，该行相信股市已浮现价值。

目前富时大马70中型股指数（FBM70）及富时大马小型股指数（FMBSC）的本益比皆下滑，两者12月的本益比分别为12倍及8倍，对比11月则为15倍及9倍。至于大部份中小资本股项估值，比综指股还要诱人。

趁低累积的黄金机会

安联星展研究也同样认为，外围虽有利空因素，如成长放缓、升息及汇率持续波动，但也带来趁低累积的黄金机会。

该行表示，具备以下因素的股项，有机会引来反弹，包括超卖股、时势股、高素质股、收购与合并的股项。

该行进一步解释，时势股意味相关股项可在新政府政策及贸易战受惠的股项，而高素质股项则代表相关公司的盈利稳定，并不因政府政策的变动而受到影响。

安联星展的首选股项包括大马银行（AMBANK,1015,主板金融服务组）、时光网（TIMECOM,5031,主板电讯媒体组）、丰隆银行（HLBANK,5819,主板金融服务组）、金务大（GAMUDA,5398,主板建筑组）、亚通（AXIATA,6888,主板电讯媒体组）及金群利（MATRIX,5236,主板产业组）。

肯纳格预测2018及2019年的综指盈利成长预测为0.7%及6.9%，2019年预测强劲，主要是来自部份股项如亚通、顶级手套（TOPGLOV,7113,主板医疗保健组）、IHH医保（IHH,5225,主板医疗保健组）等部份股项的盈利成长强劲之故。

肯纳格相信，大马机场（AIRPORT,5014,主板交通物流组）与亚航集团（AIRASIA,5099,主板消费产品服务组）的发展前景看俏，因此将航空领域评级上调至“超越大市”，而产业及建筑领域仍备受挑战，因此建材领域评级下调至“落后大市”。

经济长远看好

经济方面，肯纳格表示，政府正在重整债务价格，短期内无可避免迎来阵痛，但长远而言，在更透明及有效率的体制下，经济长远可被看好，预测今年国内经济成长将收窄至4.7%。

肯纳格将综指预测从1805点调低至1775点左右，本益比估值为15.8倍。

安联星展较为乐观，预期综指可达到1800点，本益比估值为16倍。惟若贸易战谈判恶化及成长未如预期，综指可能会下挫至1500点。