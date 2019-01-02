博尔索纳罗宣誓就任巴西总统．誓言打击犯罪贪腐 有“巴西特朗普”之称的巴西右翼总统博尔索纳罗在当地时间周二在首都巴西利亚宣誓就任。他承诺会打破历来政府一成不变的管治，彻底检视民众日常生活的各个范围，并誓言会打击国内的犯罪和贪腐问题。

（图：美联社）

有“巴西特朗普”之称的巴西右翼总统博尔索纳罗在当地时间周二在首都巴西利亚宣誓就任。他承诺会打破历来政府一成不变的管治，彻底检视民众日常生活的各个范围，并誓言会打击国内的犯罪和贪腐问题。

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63岁的博尔索纳罗在就职演讲中承诺会支撑国家宪法，未来4年会好好领导这个2.1亿人口、拉美最大的经济体。他呼吁社会与行政、立法、司法部门达成真正的全国协议，在没有意识型态偏见下，振兴经济。

博尔索纳罗随后在夫人米歇尔陪伴下，乘坐黑色开篷车巡游，接受民众欢呼。大批民众在国会外等待，有人高举国旗和口号牌，由于天气炎热，消防员期间开水喉为民众消暑。

美国总统特朗普推文祝贺博尔索纳罗就任总统，并赞扬他“刚刚发表很棒的就职演说，美国支持你。”博尔索纳罗预计在近期访问美国。