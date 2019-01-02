涉向北约泄露机密．俄罗斯10高超音速导弹科学家被捕 俄罗斯总统普汀早前视察试射高超音速滑翔弹“先锋”，导弹准确击中6000公里外的目标。美媒周一报道，至少10名参与研发高端武器的俄罗斯联邦太空总署（Roscosmos）科学家涉嫌向北约泄露机密，被俄罗斯联邦安全局（FSB）扣留。

俄罗斯总统普汀早前视察试射高超音速滑翔弹“先锋”，导弹准确击中6000公里外的目标。美媒周一报道，至少10名参与研发高端武器的俄罗斯联邦太空总署（Roscosmos）科学家涉嫌向北约泄露机密，被俄罗斯联邦安全局（FSB）扣留。

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美国新闻网《Daily Beast》报道，其中一名被扣留的科学家是75岁的库德里亚夫采夫，他除了参与研发“先锋”外，也参与研发高超音速导弹“匕首”。

库德里亚夫采夫的律师透露，他的当事人上周被扣留，罪名是涉嫌向北约泄露机密。

律师表示，调查人员怀疑库德里亚夫采夫在2013年与欧洲太空总署的专家合作太空项目时，曾在两封电邮中泄露机密。一旦库德里亚夫采夫罪成，面临最高20年监禁。