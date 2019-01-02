明仁最后一次发新年贺词·日本逾11万人涌到皇宫 日本天皇明仁周三在皇居向国人祝贺新年，这是明仁退位前最后一向大家祝贺新年，逾11万民众聚集在皇居前，向明仁和皇后美智子献上祝福。明仁表示，他祈愿日本和世界的人民安宁和幸福。

日皇明仁和皇后美智子，以及皇太子德仁向民众挥手致意，已经16年没有出席新年活动的雅子妃也难得露面。（图：美联社）

（日本．东京2日讯）日本天皇明仁周三在皇居向国人祝贺新年，这是明仁退位前最后一向大家祝贺新年，逾11万民众聚集在皇居前，向明仁和皇后美智子献上祝福。明仁表示，他祈愿日本和世界的人民安宁和幸福。

广告

现年85岁的明仁按惯例在皇宫接受民众的新年参贺，天皇夫妇、皇太子德仁和雅子妃及秋荻宫夫妇等皇室成员来到了宫殿的阳台上。

下面聚集的大批民众立刻爆发出欢呼声。白宫指出，当天下午前，有11万4600人涌到皇宫。

明仁微笑着向民众挥手致意，并通过话筒发表了讲话。他说：“恭贺新年。今天天空晴朗，祝愿大家也过个快乐的新年。一年起始之际，祈愿我国和世界的人民安宁和幸福。”

已在位30年的明仁将在4月30日退位，今年58岁的皇太子德仁将于同年5月1日即位。这是200年以来首次天皇生前更替。

这是日本平成年代最后一次的新年参贺。

天皇夫妇等将会在阳台上出现5次。许多人带着照相机和录影机来记录这一时刻。在明仁挥手致意时，有人高喊“非常感谢”，一些则唱起国歌。

广告

女大学生西村由爱排在长龙中等待入皇宫，她表示与母亲一道到，以将天皇最后的样子烙印在记忆中。她想法新社说：“我要告诉天皇我们感恩他为国家的努力付出。”

68岁的退休人士岩崎和男则表示，他希望天皇位后能与皇后美智子健康和悠闲地享受人生。

明仁2016年表示由于身体原因，很难履行自己的职责，暗示生前退位，震惊了全日本。

德仁将在5月1日即位成为新天皇，现在的年号“平成”也将走入历史。为了减少对民众的影响，日本中央一改新皇即位才公布年号的惯例，决定提前在4月1日公开新的年号，但引起部份保守派反弹。

广告