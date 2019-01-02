【暖势力】“月光假面”行善不露面‧日男子低调捐款40年 日本放送协会（NHK）报道，2018年最后一天的日本时间傍晚5时40分左右，位于新潟县佐渡市的佐渡东警察署停车场内，警察发现一个装有现金的纸袋。

日本有善心人士40多年来借用日本电视史上第一位英雄“ 月光假面”（图）名义，固定在除夕日将捐款放在警察局停车场。

（日本‧东京2日讯）日本有善心人士40多年来借用日本电视史上第一位英雄“月光假面”名义，固定在除夕日将捐款放在警察局停车场，指名要捐给因交通事故失去父母的孤儿，真实身份始终未被揭露。

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日本放送协会（NHK）报道，2018年最后一天的日本时间傍晚5时40分左右，位于新潟县佐渡市的佐渡东警察署停车场内，警察发现一个装有现金的纸袋。

2警局收到零钱纸袋捐款

纸袋里有个用透明塑胶袋装的一袋零钱，经计算共有9320日圆（约350令吉），里面还有一张纸条写着：“这是每天累积下来的零钱，如果能稍微对因为交通事故而受苦的人有所帮助，就是幸福。”信末署名“月光假面”。

另外，2019年1月1日零时刚过不久，距离佐渡东警察署约15公里远的佐渡西警察署佐和田交番（派出所），也发现一个装有1万6034日圆（约600令吉）的零钱纸袋，里面附的纸条写着：“这是累积一年来钱包里的零钱，虽然为数不多，但请捐给因交通事故失去父母的孤儿使用。”但信末并无署名。

警方判断这2件捐款应是不同人所为，令人好奇的是，这是佐渡东警察署1974年以来、佐渡西警察署的交番1987年以来，每年持续收到这2件匿名捐款。

由于捐款持续多年从未中断，到底“月光假面”是何许人？

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日本东京新闻2年前曾采访过佐渡东警察署的一名警官，这名警官私下说，大约十多年前曾在停车场发现可疑人物，上前盘查后，并没有多追问这名约五六十岁的男性太多问题，“怕问多了就有点不识相”，透露要帮捐款者保密的想法。

有网民在推特上说，捐钱不在数额多寡，而是可以持续40年以上，真是了不起；而且捐款指名要帮助交通孤儿，也很令人佩服。

也有网民说，“英雄好像真的存在”；还有网民扮名侦探柯南说，警方只要看一下停车场跟监视录影器，应该就能知道谁是月光假面。

警方表示，今年收到匿名捐款后，依往例捐给新潟县交通孤儿基金，希望依匿名捐款人所愿，盼对交通孤儿能有帮助。