隐瞒猪瘟防疫不力．中国3省223官员被处分 非洲猪瘟在中国爆发以来，中央多次下令严防，但疫情仍不断扩散和恶化。中国媒体取得国务院办公厅督查室一份内部文件，称中央近日就猪瘟疫情问题，向辽宁、安徽、湖南3省政府展开追责，以防疫不力、隐瞒疫情等原因，对223名官员作出各种处分。

（中国．北京2日讯）非洲猪瘟在中国爆发以来，中央多次下令严防，但疫情仍不断扩散和恶化。中国媒体取得国务院办公厅督查室一份内部文件，称中央近日就猪瘟疫情问题，向辽宁、安徽、湖南3省政府展开追责，以防疫不力、隐瞒疫情等原因，对223名官员作出各种处分。

广告

据悉，首先爆发疫情的辽宁省，共181名官员被问责。原因是在初期防控工作中相互推诿、部份人员故意隐匿疫情资讯，监测排查责任不落实等问题。涉事官员分别受到党内严重警告、记过等惩处，当中10人更遭刑事拘留或立案侦查。

安徽则有14名官员被问责，原因是防控措施不落实、疫情处置不力等，涉事官员分别遭到撤职、记过等惩处。湖南省常德市亦有28名官员被问责，原因是防控工作不力、履职不力等，他们分别被给予撤职免职、记大过等惩处。

文件重点批评辽宁的瞒报问题，致疫情蔓延。

文件还指，在非洲猪瘟防控工作出现的问题，曝露出一些地方和单位存在有令不行、有禁不止、工作责任和措施不力的问题。各部门要充份认识非洲猪瘟防控工作的艰巨性、复杂性，落实防控工作，严防新的疫情出现。

黑龙江3766只猪死

另外，黑龙江省元旦再爆出非洲猪瘟疫情。

广告

该省动物疫病预防控制中心确认，绥化市明水县一个猪只养殖场所养的7.3万只活猪中，元旦有4686只非洲猪瘟发病，其中3766只死亡，数字惊人。