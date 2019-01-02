日本7日起实施．游客征1千日圆出境税 日本将从下周一（7日）起针对搭飞机或船只出境的游客，无论国籍每人课征1000日圆（约37令吉）出境税，藉由筹得的税收提升日本观光业。

（日本．东京2日讯）日本将从下周一（7日）起针对搭飞机或船只出境的游客，无论国籍每人课征1000日圆（约37令吉）出境税，藉由筹得的税收提升日本观光业。

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据去年4月颁布的相关法令，外国人士及日本国籍人士藉海空离境，于购票时将被课税，与机场税课征方式雷同。

航空公司及旅行社须更改订票系统来课税。

仅过境日本、将于24小时内离境的游客，以及两岁以下孩童将不会被课征出境税。在下周一前已购票且已开票的旅客，基本上也不会被课到税。

日本经济新闻报道，出国税按每人每次出国征收1000日圆，原则上由航空公司及船舶公司代收。航空公司及船舶公司会将1000日圆附加在机票及船票上，再代替旅客缴交这笔税金。

如果是拥有私人飞机或船舶的人，必须在出境时自行缴付出国税。

日本开征的出国税将用来完善观光资源及作为宣传观光之用；这几年到日本观光的外国游客急速增加，推估2018年已突破3000万人次大关。

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日本政府希望透过这笔新增税收，打造一个更好的观光环境，期盼访日观光客在2030年时能增加到6000万人次。

