回应金正恩元旦贺词．特朗普盼再有“特金会” 美国总统特朗普周二表示，他期待与朝鲜最高领导人金正恩举行另一次峰会。此前一天，金正恩发表新年致辞，表示随时准备与特朗普会面，但警告华盛顿如果继续对平壤提出“单方面要求”，他可能会采取“新路径”。

（美国．华盛顿2日讯）美国总统特朗普周二表示，他期待与朝鲜最高领导人金正恩举行另一次峰会。此前一天，金正恩发表新年致辞，表示随时准备与特朗普会面，但警告华盛顿如果继续对平壤提出“单方面要求”，他可能会采取“新路径”。

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特朗普在元旦发表一则与金正恩相关的推文，指“美国公共广播公司新闻报道称，金正恩说朝鲜不再制造或试验核武器，不扩散核武器。

他准备好随时与特朗普总统会面。我也期待与金委员长会面，他清楚地认识到朝鲜具有巨大的经济潜力！”

去年6月在新加坡的历史性“特金会”上，特朗普和金正恩签署了辞令模糊的朝鲜半岛去核化协议。但之后华盛顿和平壤对有关协议的意思争论不休。特朗普之前表示他希望与金正恩举行第二次会晤，但朝鲜要求解除对该国实施的制栽，并指责美国在朝鲜半岛去核化问题上的行为像流氓。

金正恩在新年致辞强调继续努力实现半岛完全无核化、构建半岛永久和平，以及扩大朝韩关系，韩国统一部发表声明称，对金正恩这一表态表示欢迎。

美联社：金正恩贺词隐含4想法

另一方面，针对金正恩的元旦贺词，美联社解读出金正恩字里行间隐含的4大想法：

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●除了经济，还是经济

金正恩的贺词约有三分之二在谈经济。他在谈话中提及增加供电、发展核电，也提到各领域都得现代化和创新，在在凸显他有多想让国家进步。

●盼朝韩带头，携手并行

金正恩一度在演说中同时提及朝鲜和韩国，呼吁所有韩国人“声援这个口号”：“让我们彻底落实历史性的南朝鲜宣言，迎接朝鲜半岛和平繁荣和统一的盛世！”

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●近期内不会发射核弹

金正恩暗示，若美国采取相应行动，朝鲜可能结束核武生产，这是他元旦贺词中最引人遐想的一句。

●真实的自己

这场30分钟的演说，是让金正恩变成“国际金”的演练，他台风稳健，泰然自若，有别于西方人从讽刺漫画中熟悉的他。他在这场预录的谈话中自信满满地发表了贺词，试图营造自主、现代、值得敬重、属于世界舞台的领袖形象。

