2019第一推好斗风格不变．特朗普促批评者冷静 美国总统特朗普以招牌的好斗风格为2019年掀开序幕，他以一条全大写字母推特发炮攻击批评者，叫他们“稍安毋躁，享受旅程。”

（美国．华盛顿2日讯）美国总统特朗普以招牌的好斗风格为2019年掀开序幕，他以一条全大写字母推特发炮攻击批评者，叫他们“稍安毋躁，享受旅程。”

广告

特朗普先用大写字母发推，矛头指向批评他的人：“各位新年快乐，包括那些酸民与假新闻媒体！对于那些没有特朗普紊乱综合症的人来说，2019将是美好的一年。

稍安毋躁，享受旅程，我国好事连连！”

隔一会儿后，特朗普发了条比较传统、显然克制许多的祝词：“新年快乐！”

有“推特治国”称号的特朗普之后又旧调重弹，攻击民主党不支持他在墨西哥边界筑墙，指控他们不在乎“开放边界带来的犯罪和毒品问题”。

他也把炮口朝向星期日在美国有线新闻网络（CNN）批评他阴险邪恶的退役四星上将麦克里斯特尔，指“麦克里斯特尔将军被奥巴马像狗一样地炒了，最后一项任务完全搞砸，还是出名的大笨嘴，希拉里的粉丝！”

麦克里斯特尔退休前最后担任的职务是驻阿富汗美军最高指挥官，因《滚石》杂志刊出他批评前总统奥巴马政府官员，包括时任副总统拜登而丢官。

广告

特朗普上一次曾以“像狗一样被炒”攻击前白宫前通讯总监纽曼。法新社指，到底狗如何会被炒不得而知。