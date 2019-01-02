美防长告别信．“艰难时刻保持信心” 在元旦卸任的美国防长马蒂斯临别前夕，周一发表告别信，敦促五角大楼员工“保持信心”并“坚持”，作为他的临别感言。

（巴西．巴西利亚2日讯）在元旦卸任的美国防长马蒂斯临别前夕，周一发表告别信，敦促五角大楼员工“保持信心”并“坚持”，作为他的临别感言。

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这位退休的海军陆战队将军被视为是美国国防政策的稳定分子。他在周一午夜将职务移交继任人。马蒂斯希望低调离职，临行前没有举行送别仪式，只留下给国防部和美军全体人员的告别信。

在简短的信中，马蒂斯表示，国防部正面临着历史上的困难时期，但勉励下属指，国防部在最艰难的时间中，仍证明出可以表现出最好的水平，请他们对国家保持信心，并联同盟友对抗敌人。他又号召美军坚定不移地执行任务，支持和捍卫宪法。

马蒂斯引用了1865年林肯总统给格兰特将军的一封电报，其中写道：“不要让任何事情改变，阻碍或延迟你的军事行动。”

辞职惹怒特朗普提早换人

特朗普12月19日宣布撤回驻叙利亚美军后，马蒂斯翌日提出辞呈，并在信中指责特朗普的外交政策。马蒂斯的任期原本到2月届满，但路透社引述白宫官员称，他的辞职信惹怒特朗普，所以提早两个月换人。

波音公司前高层美国副国防部长沙纳汉周二起升任为署理国防部长，取代离任的马蒂斯。

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尽管美国总统特朗普决定从叙利亚撤军，但美国国务卿蓬佩奥周二表示，华盛顿将就叙利亚和伊朗等中东问题，继续与以色列合作。

以色列总理涅坦雅胡在巴西首都与蓬佩奥举行会面。

蓬佩奥对特朗普的撤军决定首次表态称，美国撤兵的决定不会改变与以色列的合作关系，两国仍会继续打击极端组织“哈里发国”（IS），并保障中东稳定，同时美国会一如以往为以色列提供保护。