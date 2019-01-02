【暖势力】天堂不需钱豪捐2325亿．美国富商租房住不穿名牌 节俭的费尼是个低调又神秘的富豪，也没有车，外出时最常乘巴士、搭地铁；廉价的烤乳酪和蕃茄三文治就能满足他的胃口，上小餐馆他一定要仔细核对账单，睡前他一定熄灯省电。

查克费尼以“天堂不需要用到钱！”，回应旁人对他的疑问。

（美国‧旧金山3日讯）86岁的美国富商查克费尼和妻子住在旧金山租来的一厅一室屋里。他从来没有穿过名牌衣服，手上戴着的也是地摊买回来的15美元（约62令吉）卡西欧手表，但他却秘密捐出了560亿美元（约2325亿令吉）。对于旁人的疑问，他的回答很潇洒：“天堂不需要用到钱！”

广告

新加坡《联合早报》报道，节俭的费尼是个低调又神秘的富豪，也没有车，外出时最常乘巴士、搭地铁；廉价的烤乳酪和蕃茄三文治就能满足他的胃口，上小餐馆他一定要仔细核对账单，睡前他一定熄灯省电。

5儿女假期需去打工

有一次，他把家用电话切断，给女儿一张附近公用电话地图，让她到外面打电话，只因为女儿和朋友讲长途电话费太多。尽管费尼腰缠万贯，但他的5个儿女在假期时也需要到旅馆和超级市场打工。

75岁前乘飞机时，费尼只坐二等舱。如今因为双膝会不听使唤地颤抖，而且常出远门，终于他改搭头等舱。

巴菲特盖兹视他为师

费尼是美国“大西洋慈善基金会”的幕后董事长，他自嘲自己是“衣衫褴褛的慈善家”，连巴菲特和盖兹都视他为师。

广告

费尼出资盖了很多公益大楼坚持不留名；曾在法国旅游胜地、英国伦敦高级住宅区、纽约公园大道等地拥有几栋豪宅，如今一处都不留，住进租来的普通小公寓甘之如饴；他靠销售免税名牌商品累积了百亿美元的财富，但他从不穿名牌服装。

费尼有些名言：一双脚只需要穿一双鞋、裹尸布上没有口袋。人们问他，为何要捐得一干二净？他回答：“天堂不需要用到钱！”