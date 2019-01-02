贸易谈判下周重启．美向中施压交具体方案 中美最快可望下周一展开新一轮贸易谈判之际，美媒报道，中方虽在会前就削减关税、购买大豆等作出让步，但美方不满中方方案有欠具体，美方为此向中方施压，要求北京提供更多细节。

（美国．华盛顿2日讯）中美最快可望下周一展开新一轮贸易谈判之际，美媒报道，中方虽在会前就削减关税、购买大豆等作出让步，但美方不满中方方案有欠具体，美方为此向中方施压，要求北京提供更多细节。

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美国《华尔街日报》报道，G20习特会后，中方承诺削减入口汽车关税，恢复进口美国大豆及放宽在华外企的限制规定等。不过，美方批评中方方案缺乏具体细节。报道称，除非中方能够说明将作出何种改变、落实改变的时间表及兑现承诺的方式，否则美国政府中人对这些方案能否取得实质进展表示怀疑。

报道指出，以美国副贸易代表格里什和财政部副部长马尔帕斯为首的美国官员料将于1月7日当周前往北京，开展为期数日谈判。若此轮谈判取得进展，副总理刘鹤将率领中国贸易官员在随后一周或此后不久，前往美国华盛顿与美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆钦会谈。

崔天凯：合作是中美唯一选择

中国驻美大使崔天凯于美国时间1日在《今日美国》撰文，指中美双方的共同利益远大于矛盾分歧，合作是唯一正确选择。

崔天凯在署名文章指出，中美关系的稳定发展像空气和水一样，滋养着两国和世界人民。“脱钩”或彼此隔绝这样不负责任的做法，必将殃及中美两国人民，也将殃及世界。

他表示，分歧尽管难以避免，却可加以有效管控，两国需合力应对重大全球性挑战。“想要损害或推翻这一基础，只会两败俱伤。为子孙后代留下一个稳定和充满机遇的中美关系是我们共同的历史责任。”