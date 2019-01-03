15对新人元旦注册·庇商会新年喜洋洋 （亚庇2日讯）2019年1月1日寓意“一起久久，一生一世”，亚庇中华工商总会迎来15对新人进行集体注册结婚，为新年添加喜气。

亚庇中华工商总会会长雷远生（前排左七）及助理婚姻注册官，为15对集体注册结婚的新人献上祝福。

（亚庇2日讯）2019年1月1日寓意“一起久久，一生一世”，亚庇中华工商总会迎来15对新人进行集体注册结婚，为新年添加喜气。

广告

选择在元旦当天定终生的新人，在亚庇商会悉心安排下，加上大批亲友到场见证，进行隆重又热闹的婚姻注册仪式。

商会会长拿督雷远生亲自到场观礼，并携同5名助理婚姻注册官包括郑成星、赵仕能、钟万强、楼启楠及张伟明，为新人完成注册手续。

为谨慎起见，郑成星和赵仕能在注册仪式开始前，分别以中文和英文宣读“婚姻注册须知事项”，让新人了解到在自愿注册之后，就要视对方为终身伴侣。

亚庇商会集体注册结婚仪式上，获得最上镜礼服奖的新人张维彦（左三）和彭子珊（左四）自雷远生（右四）手中接过汶莱航空来回香港双人机票。左起为助理婚姻注册官张伟明与楼启楠；右起为钟万强、赵仕能及郑成星。

■首胎3年幼教学费半价

值得一提的是，15对新人除了获得丰富的礼袋，还个别获得亚庇商会送上幼儿园3年学费半价优惠；他们未来所生的第一胎，只要进入亚庇商会属下任何一所幼儿园就读，便可享受有关优惠，预算可节省孩子教育费约4000令吉。

广告

同时，现场也遴选最上镜礼服奖得主，身穿出色礼服的新人张维彦和彭子珊幸运赢得汶莱皇家航空公司赞助的来回香港双人机票。

新人江怡琳（后排左六）和李光权（后排左七）在完成婚姻注册手续后，与亲友欢喜合影。

■已为逾万对新人注册

雷远生表示，亚庇商会自1982年起受政府委托，至今已为1万6317对夫妇，尤其是华裔夫妇，通过1967年非穆斯林婚姻法令结为夫妻。

“这是一份重要的任务，让年轻一辈通过合法手续注册结婚。”

广告

他也说，在国家注册局批准延长任期下，商会一直保持5名助理婚姻注册官为各界服务。

李文龙为妻子陈秋妤戴上婚戒。