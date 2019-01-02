【暖势力】少年截肢中年被裁员．Grab司机熬过风浪撑家计 2016年，他所工作的医疗机构裁员，让他一夜之间失去了工作。他需要赡养81岁的老母亲，以及支付家庭日常开销，可是他发现残障者想找一份全职工作十分困难。

如今，德里克有了一份新的工作：当Grab司机。（网站视频截图）

（新加坡2日讯）少年时被截肢，中年被裁员，但他却依靠金属假肢顺利成为Grab司机，撑起一头家。

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《淡马锡网站》日前报道，51岁的德里克在19岁那年因患骨癌被截肢。

2016年，他所工作的医疗机构裁员，让他一夜之间失去了工作。他需要赡养81岁的老母亲，以及支付家庭日常开销，可是他发现残障者想找一份全职工作十分困难。

指障友觅职难

所幸，在失业一段时间后，德里克找到了新的工作——成为Grab司机。

在视频中，德里克受访时说：“如果陆交局或Grab公司不允许我驾驶，只因我是残障者，你能想像会是怎么样吗？”

他强调，自己其实可以和大多数人一样正常工作，但他也知道有很多人怀疑残障者是否能安全驾驶。

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“他们当然有权利这样想，但这使我们的处境更加艰难。”

德里克回忆道，当年他截肢后，他的母亲告诉他，要么躺在床上到死，要么振作起来向前看。随后，德里克装上了义肢，开始学习像正常人一样走路、工作、生活。

在寻找工作时，德里克见证许多公司担心无法给予残障者足够支持而拒绝提供工作机会。他说：“在接纳残障者方面，我们的社会还有很长的路要走。”

在成为Grab司机以后，德里克也鼓励其他截肢者把这作为一项职业选择。