【暖势力】连续3年不同造型亮相．校长扮多啦A梦迎新生 继2017年扮米奇老鼠、2018年以唐老鸭造型亮相，短廊中公校长李猷列今年打扮成多啦A梦（小叮当），为学生及家长带来惊喜。

李猷列在开学日勉励学生。（图：星洲日报）

（砂拉越‧古晋2日讯）华小校长每年新学年开学扮卡通人物迎接学生重返校园，不止学生开学有欢乐，连家长都年年都期待开学日。

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继2017年扮米奇老鼠、2018年以唐老鸭造型亮相，短廊中公校长李猷列今年打扮成多啦A梦（小叮当），为学生及家长带来惊喜。

多啦A梦有个百宝袋，李猷列也为全校153名学生争取到每人一份开学小礼物！

李猷列表示，他在社交媒体发出寻求赞助学生开学礼物的讯息后，获得很大的回响，很多人纷纷留言表示愿意赞助。Micklong婚纱摄影老板陈麦龙夫妇就率先赞助全校学生每人一份开学礼物。

带领全校师生做早操

在上课之前，李猷列扮成多啦A梦带领全校师生做简单的早操，希望孩子有个美丽且难忘的开学日！

李猷列受访时说，过去两年的造型服饰都是租借，今年索性网购。除了多啦A梦，他也订购了恐龙造型，但因担心吓著学生，决定以多啦A梦的可爱造型亮相。

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李猷列说，3年前首次和教师和校友在开学日扮演米奇、米尼老鼠及蝙蝠侠迎新生，主要是希望打破学生对新环境的隔膜，尤其一些新生第一天上学哭哭啼啼，他要为学生制造欢乐气氛。

“第一年扮演米奇就获得家长的好评后，不止学生，连家长都年年期待开学日。”

作为校长，他认为有必要以身作则，更强调办教育本应该秉持乐在其中的信念。