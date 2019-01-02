国大党主席不攻金马仑．副主席慕鲁基亚呼声高 国大党预料在两天内公布金马仑高原国席补选的候选人，而且党主席丹斯里威尼斯瓦兰铁定不会代表原任国会议员拿督西华拉治上阵为国阵守土。

慕鲁基亚预料将会是代表国阵上阵金马仑高原国席补选。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也2日讯）国大党预料在两天内公布金马仑高原国席补选的候选人，而且党主席丹斯里威尼斯瓦兰铁定不会代表原任国会议员拿督西华拉治上阵为国阵守土。

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来自国大党的内部消息透露，最有可能出线取代西华拉治成为候选人的是副主席拿督慕鲁基亚。

消息说，在现有3名副主席当中，慕鲁基亚的呼声最高。

选委会主席阿兹哈上周五（28日）宣布，选委会是研究去年11月30日选举法庭的完整判决后，宣布西华拉治丧失参选补选的资格。

“由于署理主席拿督斯里沙拉瓦南在去年509大选时中选为打巴区国会议员，3名现任副主席当中，拿督莫汉也在2017年11月16日受委为上议员，所以不会受到考虑；扣除另一副主席西华拉治后，剩下唯一的就是慕鲁基亚了。”

慕鲁基亚在2008年出任首相署副部长，当年他还是国阵另一成员党人民进步党的青年团团长，后来在2009年被时任党主席丹斯里卡维斯开除党籍而跳槽国大党，继续担任副部长直到2013年国会解散。

该党的资深领袖也认为，威尼斯瓦兰虽然最具参选资格，可是因为他目前是国会上议院主席，若要代表国阵上阵，必须辞去这个职位。

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“希盟执政后，国大党已经沦为反对党，威尼斯瓦兰担任上议院主席，至少还能够严密监督政府的行政。党主席不能为了当国会议员而参加补选。”

消息还说，如无意外，慕鲁基亚的出线几乎成为事实，除非临时变卦，那么国大党中央委员会就得从中委会21张新面孔挑选出来。