油站公会：RON95或降30仙．“业者面临惨重亏损” 大马油站业者公会（PDAM）主席拿督凯鲁安努亚估计，若根据现有国际油价每桶53美元，新的RON95油价可能会下调每公升30仙。

凯鲁安努亚（中）与公会4名代表在首相署会见首相马哈迪商讨有关新油价政策课题。（图：星洲日报）

（吉隆坡2日讯）大马油站业者公会（PDAM）主席拿督凯鲁安努亚估计，若根据现有国际油价每桶53美元，新的RON95油价可能会下调每公升30仙。

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他对星洲日报说，如果政府一意孤行，根据国际油价格走势，RON95应下调每公升30仙，油站业者将面临惨重亏损。

至于柴油售价，他表示制定柴油价格的算法其中有10%是根据油棕价格而定，因此更加难以估计。

要求首相检讨油价政策

凯鲁安努亚今早会见首相后呈上该公会的建议书给首相，要求政府重新检讨实行每周宣布新油价政策。

他认为，有关政策对业者有欠公平，若油价真的下降每公升30仙，全国业者可能面对的亏损高达6200万令吉。

他预估今年将会有100家油站关门大吉，一些油站被迫缩短营业时间。

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他表示，首相答应会把该公会的建议书提呈到内阁讨论。

询及建议书的内容，他表示内容和之前该公会在新闻发布会上所说的一样，包括该公会对新政策的担忧。

凯鲁安努亚今早与4名公会代表到首相署会见首相，会面长达45分钟。

凯鲁安努亚日前与300名油站业者交流后召开新闻发布会表示，全国油站会确保汽油和柴油供应充足，但由衷希望政府重新检讨每周宣布新油价政策，否则油站可能挨不过寒冬，预估将会有100家油站关门大吉，一些油站被迫缩短营业时间！

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他表示，政府贸贸然恢复推动每周宣布新油价政策，对于业者相当不公平，尤其该会预测本周油价将会降价30仙，全国业者可能面对的亏损高达6200万令吉。

倒闭油站或增至100家

他也说，2017年倒闭的油站约50家，去年估计攀升至70家，今年可能因油价新政策后倒闭的油站进一步增加至100家。

目前，RON97油价是每公升2令吉50仙，RON95和柴油油价分别维持在每公升2令吉20仙和每公升2令吉18仙。

财政部长林冠英是于去年12月24日宣布，政府将从2019年1月1日起重新实施每周检讨油价的机制，让油价每周浮动，确保人民不会在国际油价下滑时添贵油。