慕尤丁指恶法修正不废除．捍卫自由律师团抨食言 捍卫自由律师团（LFL）抨击内政部长丹斯里慕尤丁宣布不废除1959年防范罪案法令（POCA）、2012年国家安全罪行（特别措施）法令（SOSMA）及2015年防恐法令（POTA），与国阵政府的说法如出一辙，且毫无根据；他们呼吁希盟政府勿开倒车，对竞选承诺食言，让大马回到“国阵恶法糟糕时代”。

（吉隆坡2日讯）捍卫自由律师团（LFL）抨击内政部长丹斯里慕尤丁宣布不废除1959年防范罪案法令（POCA）、2012年国家安全罪行（特别措施）法令（SOSMA）及2015年防恐法令（POTA），与国阵政府的说法如出一辙，且毫无根据；他们呼吁希盟政府勿开倒车，对竞选承诺食言，让大马回到“国阵恶法糟糕时代”。

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该组织也提醒希盟政府，至今尚未废除任何一个恶法，没有兑现废除恶法的竞选承诺，除了上述3个法令，还包括煽动法令、1998年通讯及多媒体法令及和平集会法令；至于2018年反假新闻法令，则在废除此法令时在国会上议院不获通过。

怒斥为“省事”保留恶法

慕尤丁日前在土团党代表大会上表示，政府将不会废除1959年防范罪案法令、2012年国家安全罪行（特别措施）法令及2015年防恐法令，并会在进行修正后保留这3个法令。

捍卫自由律师团执行董事拉蒂花发表文告说，慕尤丁声称如果这些法令废除了，一些团体将会为所欲为，甚至“成为流氓或恐怖分子”。

“这就像是选择‘省事’，保留这些恶法，而警方什么都不需要做。”

希盟在竞选宣言中承诺，将会在当选后废除1959年防范罪案法令、2012年国家安全罪行（特别措施）法令及2015年防恐法令，这三个他们当初作为反对党强烈反对的恶法。

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“新政府在与基本自由有关（的竞选承诺）食言是无法接受的。”

拉蒂花表示，捍卫自由律师团要提醒内政部长，他在宣誓就职后的首场新闻发布会，就重申希盟要废除及检讨恶法的承诺。

“我们要提醒希盟政府，这些法令都被国阵政府滥用，尤其是允许内安法令般未审先判做法的POCA和POTA。”

不满希盟领袖沉默

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她也对数名过去在担任反对党时，反对未审先判的希盟领袖如今的沉默，感到惊讶及不满，并认为希盟政府不该接受任何允许未审先判的法律。

“捍卫自由律师团呼吁政府回到宣言初衷，即强化及提升警队，并提供所需的装备，以有效及有效率的打击与防范罪案，而不是使用赋予警方霸权的恶法。”

沙勒占：确保公平裁决

修法应删除侵人权条文

行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥政治秘书——人权律师沙勒占佐汉呼吁政府重新考虑要保留SOSMA和POCA的决定。

不过，针对慕尤丁表示尽管不废除这3个恶法，但仍会加以修正，沙勒占佐汉表示，若进行修法，必须将所有侵犯人权及正义原则的条文删除。

他举例，SOSMA赋予警方在不需要向法庭申请延扣的情况下，可扣留嫌犯长达28天，而无法与律师取得联系的嫌犯，很有可能会在压力下被迫招供。

“如果进行修正，28天扣留期可以保留，但确保是在获得庭令的情况下扣留，而不是警方的权力。”

沙勒占佐汉说，政府在修法时也应该删除违反证据原则的条文，以确保SOSMA扣留犯获得公平裁决。

他坦言，修法难以去除SOSMA的根本问题，且需要大规模的修法，因此政府更应该直接废除这个法令，以在基本自由及对打击对国家安全造成威胁的需要，两方面取得平衡。

至于POCA，沙勒占佐汉表示，这个法令与备受抨击的内安法令相似，无论怎么修法都不能改变POCA是个不正义恶法的事实。