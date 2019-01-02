人民之声抨保留SOSMA POCA．“希盟与前朝无异” 大马人民之声（SUARAM）指称，若政府保留2012年国家安全罪行（特别措施）法令（SOSMA）和1959年防范罪案法令（POCA），是背叛了人民信任与期望，政府必须承认与前朝国阵政府无异。

（雪兰莪．八打灵再也2日讯）大马人民之声（SUARAM）指称，若政府保留2012年国家安全罪行（特别措施）法令（SOSMA）和1959年防范罪案法令（POCA），是背叛了人民信任与期望，政府必须承认与前朝国阵政府无异。

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大马人民之声执行董事塞瓦今日发文告，谴责内政部长丹斯里慕尤丁改变立场要保留上述两个法令。

他说，声称国安法和防罪案法能保障国家安全是狡辩的说法，为了表明这两项法令对国家安全是有必要的，部长宣称现有的刑事程序法典和刑事法典不合时宜，无法解决刑事问题或带来正义。

他说，慕尤丁只是提出和前朝国阵政府一样多余的主张，以合理化国安法和防罪案法，并忽略联邦宪法保障的基本人权和公平审讯原则。

“声称这些法令能有效打击国家安全威胁，却没有提出证明，也没有说明刑事程序法典和刑事法典如何做不到这些保障，都是不负责任和具有恶意的。”

指慕尤丁2承诺皆石沉大海

他说，当人民之声连同其他非政府组织提交谅解备忘录予慕尤丁时，后者承诺将与民间组织有更多接触，并在暂停使用这些法令的期间，与民间组成工作队展开检讨工作，然而在那之后，这两项承诺皆石沉大海，该部没有采取任何沟通或反馈的行动。

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“这些改变说法和无法兑现承诺的表现，证明希盟只有能力维持国阵忽视人民福利与人权的体制方向与治理结构。如果他们无法坚持支撑他们上台的改革精神，人民的支持率必定下降，且将毫无疑问地使他们提早下台。”

“民间组织对此的需求很简单，就是废除国安法和防罪案法，以让拘留者拥有符合公平审讯原则的权利，以及为自己辩护的机会。如果无法做到，希盟政府应该承认他们与国阵无异。