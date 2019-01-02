半年宽限期‧砂禁烟令21日起生效 砂拉越所有的食肆全面禁烟令，将从1月21日起正式生效，并给予6个月的宽限期，在这期间只采取教育性的执法行动，直到7月1日起才全面执法。

（砂拉越‧古晋2日讯）砂拉越所有的食肆全面禁烟令，将从1月21日起正式生效，并给予6个月的宽限期，在这期间只采取教育性的执法行动，直到7月1日起才全面执法。

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砂拉越卫生局副局长诺丁今日在文告中宣布，联邦政府在2018年12月24日，通过在2004年烟草产品管制法令（2018年修正法令），宣布从2019年1月1日起，所有食肆将颁布为禁烟区。

文告说，卫生部在2018年12月28日与砂地方政府与房屋部长及砂拉越政府协商后达成共识，暂时将教育性执法日期搁置，并在2019年1月的第3周提呈砂州内阁讨论。

文告指出，根据2004年烟草产品管制法令（2018年修正法令），露天饮食中心列为禁烟区的教育性执法行动，将会在2019年1月的第4周，即1月21日开始，并在2019年7月1日全面执法。