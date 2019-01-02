胡栋强：阿都拉昔要求资源．“行动党没有意见？” 针对土团党副主席丹斯里阿都拉昔指该党应利用政府地位之便，提供资源和项目给党区部领袖的建议，民政党署理主席胡栋强促请行动党领导表达立场，是支持、反对，还是没有意见？

（吉隆坡2日讯）针对土团党副主席丹斯里阿都拉昔指该党应利用政府地位之便，提供资源和项目给党区部领袖的建议，民政党署理主席胡栋强促请行动党领导表达立场，是支持、反对，还是没有意见？

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他也希望，以前在国阵执政时期，一直口口声声要求政府改革的非政府组织，现在是时候出来，反对阿都拉昔的言论。

他在文告中说，阿都拉昔的言论，再一次的证明，所谓的希盟政府改革，都是敷衍选民的说词。也同时给予一直要求党政分家的林冠英打脸。

他说，林冠英和其他行动党领袖一直口口声声说，要党政分家，意思是，政党是政党，政府是政府，两者不能混为一谈，政党不能利用政府的便利来巩固自身在民众的支持。

“听起来，这个论述很好，但是，事实证明，希盟根本是说一套做一套。”

“行动党拥有42席，如果他们支持党政分家，那么，他们应该大声的告诉土团党：‘你错了！’，而不是一味的静静不出声。”