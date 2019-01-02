缓冲期让烟民解瘾‧柏威年设暂时吸烟区 1月1日食肆全面禁烟，对吉隆坡金三角地带的购物商场带来挑战，柏威年（Pavilion）在缓冲期设立暂时性吸烟区让烟民解瘾。

柏威年在天桥下和停车场入口处附近暂设吸烟区。（图：星洲日报）

（吉隆坡2日讯）1月1日食肆全面禁烟，对吉隆坡金三角地带的购物商场带来挑战，柏威年（Pavilion）在缓冲期设立暂时性吸烟区让烟民解瘾。

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该购物中心管理层当值经理卡尔文（Calvin）向本报记者说，政府1月1日落实食肆全面禁烟后，该公司体恤烟民，在广场停车场附近设立暂时性的吸烟区，让烟民解瘾，并保证吸烟区距远食肆3公尺外。

“未来会落实购物中心范围内全面禁烟，目前仍在缓冲期，暂辟吸烟区让烟民解瘾。”

他说，管理层在此前已通知中心内的所有业者，必须在店面贴上禁烟的告示牌。

然而，当记者询及广场边界线外发现随处乱丢的烟蒂影响市容时，卡尔文表示对此无可奈何。

“若发现烟民在购物中心3公尺内的范围吸烟，保安会请他们到界限外抽烟，惟该区范围大又没有烟筒，造成烟民随处乱丢烟蒂。”

他对于这样的局面感到无奈，因为烟民在边界线外乱丢烟蒂，并不是他们的权限范围。

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他说，目前对政府的新政策仍在适应阶段，并保证会在缓冲期内继续改进。