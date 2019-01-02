土团领袖爆料．“区部主席酿倒赛沙迪” 网络媒体《今日自由大马》引述一名土团党领袖消息指出，该党青年团团长赛沙迪因为责骂要求政府工程及职位的党员，一些区部主席酝酿倒赛沙迪。

（雪兰莪．八打灵再也2日讯）网络媒体《今日自由大马》引述一名土团党领袖消息指出，该党青年团团长赛沙迪因为责骂要求政府工程及职位的党员，一些区部主席酝酿倒赛沙迪。

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斥小撮区主席涉金钱政治

这名领袖指有关区部主席缺乏教养，他们与巫统的‘小山头’没有差别，无疑是金钱政治。”

“活动已经开始，这些区部主席觉得他们可能会在党选败选，需要现在就行动。”

他也指有关区部主席的行动违背“一人一票”制度，因为他们知道会“被边缘化”。

他说，如果人民看到这些人在WhatsApp群组的做法，将会感到吃惊。

“这是伤心的事实，人民可能会被这些一小部份区部主席的做法所误导。”

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2区部吁杯葛土团青活动另一方面，一名吉隆坡的土团党党员指出，敦拉萨镇及武吉免登区部呼吁展开杯葛土团党青年团的行动。

“赛沙迪需要明白为何这些旧人要求工程。当他们离开巫统后，作出了很多牺牲。”

“他们失去了工程、工作及金钱，如今他们连服务中心的椅子都要自掏腰包购买。”

该党员也批评赛沙迪不应在土团党大会上挑起有关课题，应该通过党内部管道处理。

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该名党员透露，他与其他领袖被迫辞去区部青年团的职位。