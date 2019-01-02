“吸拇指解烟瘾” ‧执法员巡视‧烟民搞笑回应 在食肆用餐不能抽烟，烟民看到卫生局执法员巡视，捣蛋地吸拇指作状解烟瘾，画面搞笑。

年轻烟民看到卫生局执法员巡视，捣蛋地吸拇指作状解烟瘾。（图：星洲日报）

（玻璃市‧加央2日讯）“不能抽烟啊？吸手指解烟瘾吧。”

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在食肆用餐不能抽烟，烟民看到卫生局执法员巡视，捣蛋地吸拇指作状解烟瘾，画面搞笑。

禁烟牌不符规格接警告信

禁烟令实施第二天，玻州卫生局局长希拉祖丁今日率队到皇冠一带突击，检查20间饮食店后发现4间位于打石山路长巴车站的食肆张贴的禁烟告示牌不符合规定尺寸，发出警告通告给业者。

他在新闻发布会上说，业者解释所定制的告示牌还未到，而贴上小张的禁烟通告，因此他特别提醒业者必须在店内张贴符合卫生部规定的统一尺寸即40公分X50公分大小的告示牌。

他声明，尽管告示牌只是注明“禁止抽烟”，食肆禁烟通令也包括禁止电子烟及水烟，烟民别走漏洞，以告示牌没注明禁电子烟及水烟即可在食肆抽这2种含尼古丁成份的烟。

另外，希拉祖丁说，饮食店业者售卖香烟，或者烟民在桌上摆着香烟盒、水烟或电子烟都不算违法，只要烟民不在食肆内抽烟就没问题。

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“不过，业者不可提供烟灰缸，因为这是间接性鼓励抽烟的行为。如果执法员看到烟灰缸，业者也会被警告。”