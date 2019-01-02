邱武英：就统考课题会见各方．“各造须对特委会有耐心” 统考特别委员会主席邱武英说，在承认统考资格课题上，各造都需要一些耐心，让该委员会接见所有领域，包括持反对意见的人士后，再向政府提呈一个全面的研究报告，让内阁决定承认统考事宜。

（吉隆坡2日讯）统考特别委员会主席邱武英说，在承认统考资格课题上，各造都需要一些耐心，让该委员会接见所有领域，包括持反对意见的人士后，再向政府提呈一个全面的研究报告，让内阁决定承认统考事宜。

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他说，首相敦马哈迪在星洲日报独家专访中，针对此事发表谈话“承认统考很容易，签个名就行，但须考虑马来人的感受，也必须先解决国家财富分配差距问题”，显示政府严肃看待承认统考一事，应被各界以正面立场看待。

不再只是华社课题

邱武英也是历史学家丹斯里邱家金的儿子。他今日对星洲日报说，承认统考资格不再只是华社的课题，随着越来越多非华裔家长，将孩子送进华校就读，政府是否承认统考资格，已经是国家课题。

“这也是政府成立特别委员会，探讨全民各界对承认统考的各种立场与决定，委员会最迟将在7月向内阁提呈完整报告，目前已经和华教单位如董总，及持反对意见者会面，未来也将与教育专家会面。”

“我可以这样形容：至今，所有会面都相当理性。”

教育部长马智礼日前宣布，成立独中统考特别委员会，针对探讨承认统考事宜征求各界意见，确保各方同意和接受最终的决定。除了邱武英，委员会成员包括董总署理主席陈友信、及马来西亚穆斯林青年运动（ABIM）主席莫哈末莱米。

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展开客观实际调查

委员会将对独中统考进行客观的实情调查工作，包括努力在各有关方面建立共识（承认统考文凭），马智礼也已经与董总、独大教育中心、支持及反对承认统考的团体代表见面，并聆听各方的意见和看法，以确保在不会影响国民团结及和谐的情况下，在统考课题上取得共识。

不过，马智礼在询及政府是否会在下届大选前承认统考的问题，他不置可否，仅表示“在我看来，和谐更为重要。”

他表示，若教育部在各族之间缺乏了解的情况下作出重大的决定，这只会导致国人的关系渐行渐远，甚至相互猜疑和产生偏见，进而破坏全民团结。

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邱武英说，委员会重视各造对承认统考的声音，毕竟这已经是一个国家课题，必须考量与承认统考的所有相关课题。

“目前，我不能说太多，委员会将会不时推出中期报告，让公众掌握委员会的相关工作进度。”

他说，马哈迪指承认统考，须考虑马来人感受的谈话，不会影响委员会成员，因为马哈迪的谈话，反映政府非常重视承认统考事宜，也将它视为一个国家课题。