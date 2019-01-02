达祖丁拉斯迪：应维持拉大拨款·纪念国父东姑阿都拉曼 前马来世界建筑环境研究中心（KOLAM）总监达祖丁拉斯迪博士以三大理由认为政府应该维持对拉曼大学学院（TARUC）的拨款，即拉大不曾举办极端活动来破坏国家努力创造的和谐社会、提供可负担学费的高素质教育。

（吉隆坡2日讯）前马来世界建筑环境研究中心（KOLAM）总监达祖丁拉斯迪博士以三大理由认为政府应该维持对拉曼大学学院（TARUC）的拨款，即拉大不曾举办极端活动来破坏国家努力创造的和谐社会、提供可负担学费的高素质教育。

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更重要的是，他认为政府应该拨款给拉大，以纪念国父东姑阿都拉曼。

他以私立大学建筑系教授身份，在网络媒体《今日自由大马》的专栏撰文，形容东姑阿都拉曼承诺大马人会安宁、有尊严及快乐地生活在财务稳定、政治诚实及相互尊重的社会。他认为，拉大充份展现了东姑阿都曼的传奇及精神。

“东姑是个没有兴建大型项目喜好的特别之人，如国油双峰塔、槟威大桥及布城。他纯粹的宽容、慈悲及和谐的政治经验，让他获得各族的信任。他的时代也有其他领袖，但他们太过于马来极端，无法获得这个多元信仰、文化、文化及期许国家的信任。”

“拉大的学府没有什么特别的建筑特征，校园也没有像布城的规模，比如私立大学看见到丰田Vios及本田Civics轿车，拉大的学生开灵鹿及迈威上课，整个校园的氛围是简单及充满学习热忱，以朝向有保障的未来。”

达祖丁表示，他全力支持拉大继续获得政府拨款，以纪念我国谦虚、好相处及勤奋的国父东姑阿都拉曼。

他说，拉大一直都提供高素质教育，学费却一直维持在可负担水平，培养了数十万的年轻大马人进入职场，创造良好及宽容的社会。

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“农业及农基部长沙拉胡丁就是这样的人，对伊斯兰非常虔诚，他跟随正确的伊斯兰步伐，不像他过去的政党，伊党那样支持涉及严重贪污及口出伤人极端主义言论的领袖。”

达祖丁分享道，自己曾经将侄女和女儿送到拉大就读。

“我的侄女修读服装设计证书课程，我的女儿则是大众传播文凭课程，他们两个都成为了全面发展的国民，我的侄女曾到前士姑来州议员巫程豪医生的办公室工作，而我的女儿也加入BFM电台担任记者，如今在考获莫纳什大学硕士文凭后，成为私立大学的全职讲师。”

“他们从未告诉过我自己在那里（拉大）的时候受到歧视，他们都享受那里的校园生活，也没有顾虑地将拉大介绍给其他马来家庭。”

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“就这一点，我希望归功于马华作为一个视国家利益为优先，超越种族思维的政党，即便这个政党是个种族政党。”

他强调，自己反对种族或宗教政党，也会毫不犹豫地支持一个禁止宗教或民族政党的法律；不过，马华对拉大的贡献是值得称赞的。

“我会毫不犹豫地签署备忘录让巫统、马华、国大党、土著团结党及伊党被宣布为非法政党。”

“虽然这些政党，除了新成立的土团党都对他们的党员及国家带来巨大贡献，但我们在进入全新的未来时，必须向前看及忽视这样的政党。”

“我称赞马华作为在马来亚建国时期带来巨大贡献的中庸政党，以及他们为成立及维持拉大运作至今所作出的牺牲。”

虽然财政部长林冠英强调政治与教育必须分家，但达祖丁表示，不认为本地大学能真正的免受政治干预。

“至于林冠英要拉大与马华分家才能获得拨款的原则，我只能说，虽然部长的原则是值得赞扬及有理想的，但在马来西亚，没有政治干预的大学是不实际的。”

“只要玛拉工艺大学（UiTM）还存在，就会一直有政治干预。只要公立大学获得80%的拨款而不是50%，就还是会有干预，很简单，因为这些机构属于马来西亚人民。”

他说，私立大学能免受政治干预，是因为他们的老板来自私人界。

“拉大是个政党成立的机构，这样看来，我看不到它与UiTM有什么差别？”

“拉大慷慨得让我的侄女、女儿和我的朋友沙拉胡丁在可负担的学费下就读，另一个（UiTM）却只允许一个种族入学。”

“因此，拉大与马华拥有政治关系，我是没有问题的，马华是否曾在拉大礼堂举剑，高喊口号攻击马来人和伊斯兰？他们的副校长有没有发出破坏国家和谐的言论？我想起，有一名UiTM的副校长发表种族言论，让我觉得他不配成为国家的公务员。”

达祖丁表示，政府撤销对拉大的拨款是因为拉大与马华有政治关系，他尊重这个理由背后的原则，而财政部长林冠英也推翻了那些指他偏心于一个种族的批评者。

然而，他强调，比起其他本地公立大学，拉大从来没有举办破坏国家和谐社会的极端活动。

他举例，工艺大学（UTM）曾举办攻击同性恋、双性恋及跨性别群体（LGBT）的研讨会，而UiTM则办过攻击基督教徒的大会。

“大马伊斯兰理科大学，也举办了可以论坛，讨论可在什么条件下杀死彭亨宗教司阿都拉曼所谓的敌对异教徒（kafir harbi）。”

“这三个可耻，带有偏见及极端主义的行为，在包容及尊重多元性的马来西亚没有立足之地；我不记得拉大曾有如此可耻的行为，证明了他们致力于培养理智、不带偏见或种族及宗教极端的马来西亚人。”