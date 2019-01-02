董教总提醒希盟．承认统考是大选承诺 针对首相敦马哈迪指承认独中统考文凭，必须考虑马来人的感受以及必须事先解决国家财富分配差距问题的谈话，董教总再次地提醒希盟，承认华文独中统考文凭是希盟的大选竞选承诺。

（吉隆坡2日讯）针对首相敦马哈迪指承认独中统考文凭，必须考虑马来人的感受以及必须事先解决国家财富分配差距问题的谈话，董教总再次地提醒希盟，承认华文独中统考文凭是希盟的大选竞选承诺。

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“希盟上台执政，就应在施政上展现新思维处理承认统考文凭，认真落实承认统考文凭的大选承诺。”

董教总在文告中重申，承认华文独中统考文凭是一项教育课题，应让教育回归教育，并从学术层面，为国培才及蓄才的格局，以务实、专业和理性方式处理承认统考文凭。

董教总表明，既然教育部在处理承认华文独中统考文凭过程中，已经成立一个委员会收集和研究统考资料和各界意见，整理成报告呈予教育部长带入内阁讨论，那么各界可提交意见予有关委员会。因此，任何各方都不应操弄政治和种族情绪，干扰统考文凭的承认。