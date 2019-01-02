陈凯希：欢迎敦马与中友好论．高度肯定马中关系 马中友好协会秘书长陈凯希对首相敦马哈迪否认“亲日反中”，并表明“是中国的好朋友”立场，表示振奋和支持，并形容这对马中关系是另一个高度的肯定。

（吉隆坡2日讯）马中友好协会秘书长陈凯希对首相敦马哈迪否认“亲日反中”，并表明“是中国的好朋友”立场，表示振奋和支持，并形容这对马中关系是另一个高度的肯定。

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他今日发表文告说，首相在接受《星洲日报》专访中，对马中关系的重申和声明，进一步厘清和驳斥了一些别有居心的国际媒体对我国新政府成立以来，在报道马、中关系上的“绘声绘影”与扭曲。

他表示认同首相所说的，即一些计划和个案，并不会影响两国的关系，或被曲解为我国政府和中国存有矛盾。

“而首相也表示‘曾经多次在国际舞台上捍卫中国，为中国讲话’。这说明了国与国之间，以及两国最高领导人良好的互信、互动和互补关系和默契。”

陈凯希表示认同首相有关“大马不曾被中国殖民”

的声明，它再一次证明了中国是一个友好，并在快速且和平中崛起的大国。

若有需要

首相今年再访华

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针对首相表示如果有需要，准备在今年再次访华的言论，陈凯希认为，这应该是两国人民都乐见其成的一大盛事。

他也希望我国政府能够积极考虑，正式邀请中国最高领导人于今年内来马访问。

他补充：“大马人民也热切欢迎和期盼中国最高领导人，能够在今年应邀访马。”

他也对首相宣布，熊猫“兴兴”与“靓靓”将继续旅居我国，并表明“它们是中国献给大马的礼物，政府将会善待它们”声明，表示欣慰和欢迎陈凯希认为，让中国国宝“兴兴”和“靓靓”继续留在我国，是一个明智之举，因为它们对两国外交深具象征意义。

