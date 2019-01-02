张念群：教部独立委会．刻对统考“实情调查” 教育部副部长张念群说，教育部已经成立了独立委员会对独中统考展开实情调查（Fact finding）工作，以及展开对话。

（雪兰莪．赛城2日讯）教育部副部长张念群说，教育部已经成立了独立委员会对独中统考展开实情调查（Fact finding）工作，以及展开对话。

广告

针对首相称政府承认统考须考虑马来人感受问题，她于今日到赛城联合华小巡视后回应说，她将交由委员会以完成工作，并呈交报告给内阁。

针对上诉庭将在本月7日，就关中考统考一事作出裁决问题，她表示教育部将会作出宣布。

4名独中家长去年因不满高庭裁决关中学生参与统考属合法，因此提出上诉；上诉庭指出，1996年教育法令第69（1）条文阐明，赋权考试局批准非独中报考统考，因此董总及关中应向考试局取得书面批准。

董总已在去年11月16日将致给考试局的函件交给张念群，让后者进一步与考试局商讨关中是否可以考统考的课题。

另一方面，教育部长马智礼今日巡视布城第14区（1）国小开学日情况后，受询及由教育部成立的独中统考特别委员会是否已经完成检讨工作时回应说：“完成后，我们会宣布。”