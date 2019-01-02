陈德钦：感受如何衡量？承认统考终点变起点 马华副总会长拿督陈德钦认为，首相敦马哈迪的谈话已经把承认统考的终点，变成了起点，把最后的一里路变成了遥不可及的十万八千里路，所谓必须顾及马来人的感受没有任何的标注、没有任何的指南，感受如何衡量没有人知道。

（吉隆坡2日讯）马华副总会长拿督陈德钦认为，首相敦马哈迪的谈话已经把承认统考的终点，变成了起点，把最后的一里路变成了遥不可及的十万八千里路，所谓必须顾及马来人的感受没有任何的标注、没有任何的指南，感受如何衡量没有人知道。

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“我相信现在只有张念群（副教长）和林冠英（财长）最能体会马来人再针对承认统考的‘感受’，你们现在必须站出来向华社解释什么是马来人的感受，请讲清楚说明白，不要继续的把责任推卸给前朝政府，已经行不通。这是希盟政府和敦马的言论，如果你们还是华人，还言而有信、信守承诺的话，华社在等着你们给出一个说法，一个交代。

请不要静静！。”

敦马哈迪说，要政府承认独中统考文凭很容易，只需签个名就行，但是，政府必须考虑到马来人的感受，同时必须事先解决国家财富分配差距的问题。

敦马言论打脸行动党领袖

陈德钦在文告中说，敦马虽然是首相，但却是大马人在大选选出来的人民代议士，支持你的人包含了马来人、华人、印度人和其他种族。你说承认统考是非常容易的事，只需签个名就行，但却必须考虑到马来人的感受，那么难道华人的感受就不需要考虑吗？华人的感受就不是感受？难道在大马，华人是二等公民？统考是华社和全民的事，政府却只是顾及马来人的感受，华人的感受却被置之不理。

他对敦马针对承认统考的谈话非常失望和遗憾，这也直接的打脸行动党的领袖，尤其是行动党资深领袖林吉祥、国会下议院副议长倪可敏、财长兼秘书长林冠英，教育部副部长张念群，行动党森州行政议员张聒翔。

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他说，行动党在野时不断的利用承认统考课题来攻击国阵和马华，林冠英说要扶着马华走完承认统考的最后一里路、张念群上任后信誓旦旦说2018年杪希盟政府将承认统考，不然自己将后悔一世、倪可敏说给政府半年时间来承认统考、张聒翔揶揄前副教育部长拿督张盛闻是“张一里”，而林吉祥2018年说将联络教育部长马智礼商议承认统考事宜。但是敦马一句话，以上的言论立即变成“纯属虚构”。

