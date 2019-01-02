曾繁翀：非从学术角度考量．“统考课题仍被政治操控” 针对首相指承认统考须顾及马来人感受及预先解决国家财富分配差距，马华教育谘询委员会副主任曾繁翀说，这番言论显示了希盟政府对承认统考的考量并非从学术角度出发，并依旧被新政府政治操控。

（吉隆坡2日讯）针对首相指承认统考须顾及马来人感受及预先解决国家财富分配差距，马华教育谘询委员会副主任曾繁翀说，这番言论显示了希盟政府对承认统考的考量并非从学术角度出发，并依旧被新政府政治操控。

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指盟党无力改变首相旧思维

他发文告说，行动党不断提倡教育和政治必须分开，然而很遗憾的，在承认统考这个属于学术性的课题上，首相却把它与政治、种族，甚至是经济扯在一起。

“我们痛心的是即使换了新政府，首相对统考的观点依旧停留在90年代，而希盟各政党丝毫无力改变首相的旧思维。首相指需顾及马来人感受，但他忘记了有很多马来人已经改变了思维，否则希盟不可能在这次大选中突围。”

他说，首相把承认统考与解决国家财富分配差距牵扯在一起，是否意味首相认为承认统考，将造成其他文凭毕业生的竞争能力受到威胁？若是如此，这是不能成立的说法，政府岂能企图打压统考生来达到拉近贫富悬殊的目的？我们绝不苟同。

“我们认为要辅助及提升土著经济，可以从提升整体国民教育下手，毕竟教育是真正改变一个族群命运的关键。统考是可以与我国现有教育体系一同百花齐放的，首相不应该视统考为威胁，而应视作一同发展国家的另一支柱。”

他表示，该委员会强烈要求政府在承认统考课题上不要再拖泥带水。在承认统考的同时，也要求教育部也必须对国立大专招收新生的制度作出相对的调整，不要让承认统考是个“跛脚”的宣布而没有实质的结果，避免独中生将来进入国立大学受到固打或学额的限制。