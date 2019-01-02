烟头向左向右都可以‧李文材指示官员勿挑剔 “各种创意设计的禁烟告示牌包括烟头向右、加上中文或英文、加上1万令吉罚款备注等等，这些小小瑕疵都不是问题，最重要是有禁烟符号及国文的‘Dilarang Merokok’；向左或向右，加中文或英文，都不是问题。”

李文材派发红包给长者。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保2日讯）卫生部副部长李文材表示，市面上有各种设计的禁烟告示牌，他已指示卫生部官员勿太过挑剔，至于仍未购买禁烟告示牌的业者则受促购买符合规格的告示牌。

广告

“各种创意设计的禁烟告示牌包括烟头向右、加上中文或英文、加上1万令吉罚款备注等等，这些小小瑕疵都不是问题，最重要是有禁烟符号及国文的‘Dilarang Merokok’；向左或向右，加中文或英文，都不是问题。”

针对有一些州卫生局指7月1日起将会对禁烟告示牌不符合规格的业者采取行动，李文材说：“到时再看，（官员）暂时不会过份挑剔，只要有告示牌就可以。”

没业者因而被采取行动

李文材昨晚出席怡保昆仑喇叭乡亲主办的孝亲敬老联欢晚会时，被询及业者的担心时强调，禁烟告示牌不会很贵，二来告示牌的设计不是今年才采用的新设计，而是十多年来从未改过的固定设计，一般广告社照正常作业应该不会弄错。

“虽然有此条例，一直以来也没有业者因展示错误的告示牌而被采取行动。”

他说，在扩大禁烟区行动时，他看到赞成者占大多数，有人指可在无烟环境下享用餐点，有餐馆业者也不需要扫烟蒂、可维持环境的清洁，有人说不必接受二手烟毒害，但也有一些人不认同，反问为何不索性禁止国人吸烟及卖烟。

广告

“但是，全世界没有任何国家包括独裁国家能全面禁止香烟，因此要马来西亚完全禁止卖烟是不合理的。”

他强调，扩大禁烟区措施的长远目标是希望烟民少抽烟，抽烟人数越来越少，因此政府不会允许餐馆设立特别吸烟区，因为这与该理念背道而驰。

另外，他指出，贪污肯定是一方肯给、一方接受的双方面行为，政府会尝试更透明管理行政、反贪局更努力阻止官员贪污。他的2019年心愿是每一名大马人一起努力防止贪污，停止贿赂任何官员。

他笑称，若有官员要求“duit KopiO”，他促请公众请他们喝“咖啡乌”，并附上反贪会热线03-88700688或传信息至019-6000696。