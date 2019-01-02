林冠英：每年至少拨3千万．“政教分家保障拉大前景” 财政部长林冠英指出，政治和教育必须要分家，以便能够进一步提升拉曼大学学院的学术地位，同时至少获得3千万令吉的年度拨款。

（雪兰莪．八打灵再也2日讯）财政部长林冠英指出，政治和教育必须要分家，以便能够进一步提升拉曼大学学院的学术地位，同时至少获得3千万令吉的年度拨款。

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他发文告说，根据“拉曼大学学院风波演进表”，证明了马华以政治力干预拉大。

“虽然拉大属于反对党即马华所拥有，但政府仍然拨出550万令吉的发展开销予该校。当年国阵大砍拉大3900万的预算时，马华并没有出声，而当希盟政府减少2450万的拨款时，马华就大肆炒作，全力政治化此事。”

他说，在拉大拨款一事上，马华总会长拿督斯里魏家祥说话翻来覆去、颠三倒四，目的就是要继续挟持拉大，让马华和拉大绑在一起，以便求取政治空间。

“针对拉大校友会总会提出质疑，拉大教育基金会及信托委员局的成员全来自同一政党，引起公共治理和透明度的疑虑。而且根据章程，必须有50%的独立成员，但有关当局并没有依法行事，也没有获得部长批准一事，马华一直没有做出回应。”

他指出，魏家祥不愿让拉大培育出来的精英接手母校，使拉大顺利转型成为民办大专院校，并获得联邦政府每年拨出至少3000万令吉，十年3亿令吉的发展开销。

“他还反指我干预教育和学校内政。种种一切，显示出马华的自私与企图心，为政党和自己的利益，而坚持不与拉大脱钩。”

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不允拉大涨学费

他再次强调，政党与教育分家是对拉大未来前景最好的保障。

“我们从不打算关闭拉大，相反的，我们希望拉大能够由独立专业的单位来管理，以便让这所学校转型成为国际卓越的高校之一。”

他再次强调，为捍卫学生权益政府不允许拉大调涨学费。政府已经拨款550万令吉，有权阻止马华在现金流仍然充足的情况下涨学费，牺牲拉大学生权益。