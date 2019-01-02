赞马来教授中立看待拉大．王钟璇抨林冠英报复 针对马来教授达祖丁拉斯迪博士赞扬拉曼大学学院贡献，并指林冠英应落实新大马理念的言论，马华妇女组总秘书拿督王钟璇说，我国应该出现更多类似达祖丁教授的人，以客观、中立、中肯的竟见和态度来看待拉大拨款事件，同时认定拉大的成就以及马华的努力，才能真正做到教育归教育、政治归政治的理念。

（吉隆坡2日讯）针对马来教授达祖丁拉斯迪博士赞扬拉曼大学学院贡献，并指林冠英应落实新大马理念的言论，马华妇女组总秘书拿督王钟璇说，我国应该出现更多类似达祖丁教授的人，以客观、中立、中肯的竟见和态度来看待拉大拨款事件，同时认定拉大的成就以及马华的努力，才能真正做到教育归教育、政治归政治的理念。

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她在文告中说，达祖丁作为一名巫裔教授，尚能从全民教育角度看拉大拨款，充份表现出他对拉大能政教分离，同时不分种族培育人才深存感激。反观拉大许多毕业生，在受到某些政教不分及含有政治议程政客的影响，以及为了达到政治目的，极尽对拉大进行破坏和攻击，让人感到心寒和痛心。

“林冠英本身对政教分离观念模糊，看到的是要政治报复马华。为了剿灭马华，即使伤害族群权益也在所不惜，用尽手段破坏及伤害拉大，宁愿牺牲拉大学生、家长及教师职员。”

她说，人民要的新马来西亚是一个公正、不分种族宗教、民主、自由、脱离贪污腐败的国家。新政府也应该接纳全民意见，不是选择性的只听取某个单一种族的感受和意见，种族主义及越来越政治化，只能导致国家走回旧路。