太平郊区年轻人外流．2微小仅1华裔生 太平郊区微型华小面对完全没有华裔学生就读的趋势日益严重，除了章吉遮令育群华小在今年完全没有华裔学生就读之外，峇都古劳区的2所华小，今年也只有各一名华裔生就读而已。

黄伟胜（后排右三）与同班同学对光明华小的教学赞好。右一是廖彩群。（图：星洲日报）

（霹雳．太平2日讯）太平郊区微型华小面对完全没有华裔学生就读的趋势日益严重，除了章吉遮令育群华小在今年完全没有华裔学生就读之外，峇都古劳区的2所华小，今年也只有各一名华裔生就读而已。

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位于峇都古劳市中心的光明华小只有一名六年级华裔学生，这名学生在今年毕业后，若没有华裔新生报读，该校将步育群华小的后尘，面对没有华裔学生就读的情况。

至于离开峇都古劳约5公里的日莱培华小学，今年也只有一名四年级的华裔学生，面对3年后没有华裔生的窘境。

光明华小校长廖彩群受访时指出，峇都古劳的华裔年轻人多到外地寻找生计，是造成该校华裔生严缺的主因。

她表示，该校近年来的华裔学生非常少，目前只有家协主席钟新辉把孙子钟伟胜送到该校就读，否则便没有华裔学生了。

商家多迁至甘文丁

她指出，该校今年有86名学生，其中有一名泰裔学生及钟伟胜，其余都是巫裔学生。

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“如果伟胜在今年毕业后，仍没有华裔家长把孩子送到光明华小就读，那学校将步育群华小的后尘。”

她说，当地许多华裔商家迁至甘文丁居住，希望这些商家能把孩子送到该校就读，以免学校面对完全没有华裔生的窘境。

培华华小

3年后或没华裔生

培华华小校长黄薏嫒指出，该校在数年前已完全没有华裔生就读，直到2017年，即今年就读四年级的黄雁荣从吉打转校前来，学校才有一名华裔生。

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她表示，日莱只有几间华人商店，年轻人同样外流。

“当黄雁荣在六年级毕业后，可能会再度成为完全没有华裔生就读的华小。”

目前，培华华小共有37名学生，其中各有一名华裔及泰裔，其余为巫裔。

