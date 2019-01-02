包括媒体集团高层．29人获志警特别勋章 大马志愿警卫局颁发特别贡献勋章予29名志愿警卫局荣誉成员，其中包括媒体人，如本报总编辑郭清江、编务总监拿督卜佛海，以及其他媒体集团高层，以资表扬。

郭清江（坐者左起）、卜佛海、直辖区志愿警卫局荣誉俱乐部主席拿督斯里蔡志权、祖基菲里、直辖区荣誉志愿警卫局俱乐部顾问拿督斯里张天赐和伍辉迪。站者左起为叶万福、庄宗南、杨家俊、吴国梁和吴国强。（图：星洲日报）

（吉隆坡2日讯）大马志愿警卫局颁发特别贡献勋章予29名志愿警卫局荣誉成员，其中包括媒体人，如本报总编辑郭清江、编务总监拿督卜佛海，以及其他媒体集团高层，以资表扬。

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全国志愿警卫局总监祖基菲里指出，他非常感谢媒体对志愿警卫局和社会作出的贡献，而这29人也是第一批获颁特别贡献勋章的有功人士。

其他获颁勋章的媒体人包括《太阳报》总编辑伍辉迪、ASTRO副总裁（社区关系）拿督叶万福、《南洋商报》前编务顾问庄宗南、《中国报》助理总编辑杨家俊、《星报》集团摄影编辑吴国梁和《光华日报》雪隆摄影组组长吴国强。

祖基菲里说，该局计划继续表扬为国家和社会作出特别贡献的志愿警卫局成员，他也呼吁更多来自不同领域的专业人士，加入志愿警卫局的大家庭。

他指出，现今沙巴州有多达6000名志愿警卫局成员，他们协助军、警维持沙巴东部特别保安区的治安，显示志愿警卫局成员扮演着重要角色，不仅是维持交通秩序而已。

祖基菲里也赞扬参与2018年槟州水灾拯救行动的华裔志愿警卫局荣誉成员，不分种族向灾黎伸出援手。